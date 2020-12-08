На танкерах KC-46A усовершенствуют рабочие места операторов заправки

Американский авиастроительный концерн Boeing в ближайшее время приступит к модернизации рабочих мест операторов заправки на летающих танкерах KC-46A Pegasus. Согласно сообщению Командования материально-технического обеспечения ВВС США, речь пока идет только о масштабном обновлении программного обеспечения, которое позволит сделать воздушную дозаправку безопаснее.

ВВС США получают серийные самолеты KC-46A с января 2019 года. Заправщики в настоящее время проходят опытную эксплуатацию, причем в их отношении пока действует несколько запретов, связанных с обнаруженными неполадками и недоработками в ряде систем самолета. Некоторые из этих недоработок могут представлять серьезную угрозу безопасности операций, в частности, связанных с воздушной дозаправкой.

Заправочная штанга KC-46A оснащена видеосистемой трехмерного контроля. Предполагается, что с ее помощью оператор заправки может визуально оценивать расстояние до заправляемого самолета и точно подводить штангу к топливоприемнику. Однако видеосистема вносит серьезные искажения в перспективу изображения, из-за чего правильная оценка расстояния становится невозможной.

Кроме того, в программном обеспечении видеосистемы обнаружилась ошибка, из-за которой при подстраивании камер под изменчивую освещенность изображение на мониторах оператора могло становиться нечетким, затрудняя процесс заправки.

Обновление программного обеспечения систем на рабочем месте оператора заправки позволит устранить проблему размытого изображения, искажений перспективы, а также улучшить отображение картинки с камер на мониторах, в зависимости от их расположения на рабочем месте. Работы по обновлению программного обеспечения планируется завершить до конца 2021 года.

Затем концерн Boeing проведет модернизацию систем, обеспечивающих визуальный контроль заправочного оборудования во время воздушной дозаправки. В частности, на самолеты планируется установить цветные камеры с разрешением 4K без искажения изображения, увеличенные мониторы на рабочем месте оператора заправки, лазерный дальномер и систему дополненной реальности, которая позволит точнее управлять заправочной штангой.

Модернизацию систем обеспечения визуального контроля заправочного оборудования планируется завершить до конца 2023 года.

Разработка транспорта-заправщика KC-46A ведется с 2012 года на базе грузовой версии лайнера Boeing 767. Самолет может развивать скорость до 920 километров в час и совершать полеты на расстояние до 12,2 тысячи километров. KC-46A способен перевозить до 92 тонн топлива или грузы массой 29,5 тонны. В общей сложности ВВС США намерены принять на вооружение 179 танкеров KC-46A. Новые самолеты заменят устаревшие KC-135 Stratotanker.

Василий Сычёв