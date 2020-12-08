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Европейцы испытали модернизированный псевдоспутник Zephyr

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Zephyr
Zephyr.
Источник изображения: Airbus

Европейский авиастроительный концерн Airbus провел испытания модернизированной версии псевдоспутника Zephyr, беспилотного летательного аппарата с очень большой продолжительностью полета. Согласно сообщению концерна, испытания состоялись в ноябре 2020 года в Аризоне в США и были признаны успешными.

Беспилотник Zephyr имеет размах крыла 28 метров. Вся его верхняя плоскость покрыта солнечными батареями. Zephyr S может выполнять полеты на высоте до 21,3 тысячи метров и нести полезную нагрузку массой до пяти килограммов. Аппарат рассчитан на полет продолжительностью до трех месяцев.

Модернизированная версия беспилотника получила обновленное программное обеспечение, отвечающее за управление полетом. Кроме того, разработчики выпустили новую версию программы для оператора, которая позволяет быстрее и точнее планировать полет Zephyr.

Во время испытаний специалисты проверили способность аппарата выполнять полеты на высоте, меньшей штатных 21 тысячи метров. На меньше высоте вероятность возникновения зон турбулентности и порывов ветра выше; с управлением полетом в этих условиях должно справляться новое программное обеспечение.

На испытаниях беспилотник проверили в режимах автоматического взлета и набора высоты вплоть до стратосферного полета. Кроме того, аппарат проверили в режимах крейсерского полета, а также автоматических снижения и посадки.

В середине 2018 года Airbus развернул серийное производство псевдоспутников Zephyr S. Предприятие по сборке аппаратов расположено в Фарнборо.

Василий Сычёв

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Страны
США
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
БПЛА
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