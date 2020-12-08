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Industry Hunter

AMD рассчитывает на светлое ближайшее будущее. Через пять лет выручка компании должна вырасти более чем вдвое

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AMD
AMD.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания AMD сейчас находится на подъёме. Её акции растут, финансовые показатели очень хороши, а будущие продукты внушают уверенность в том, что в обозримом будущем всё будет только лучше. 

И если соответствующие мнения аналитиков могут быть для многих непоказательными, стоит взглянуть на финансовый прогноз самой AMD, который касается следующих пяти лет. 

Кроме прочего, там есть прогноз относительно среднегодовых темпов роста выручки и самой выручке. По итогам этого года AMD рассчитывает выручить 9,3 млрд долларов, показав рост на 38%. В следующие пять лет темпы роста ожидаются менее внушительными, но всё равно ощутимыми: от 13% до 23%.  

В итоге AMD рассчитывает выручить в 2025 году уже 22 млрд долларов, то есть нарастить показатель более чем вдвое. Конечно, это очень далеко от показателей Intel, но тут важнее именно стабильный рост.  

Можно также отметить, что AMD приближается к рубежу в 100 долларов за акцию, и уже преодолела рубеж в 100 млрд долларов рыночной капитализации. Сейчас показатель составляет 113 млрд долларов, а рост за месяц составил 22%.

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