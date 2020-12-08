Отраслевая ассоциация и Центр компетенций по импортозамещению в ИКТ направили предложения правительству

АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» и АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» направили в конце ноября в адрес зампредов Юрия Борисова и Дмитрия Чернышенко письмо с предложениями по увеличению спроса на российское программное обеспечение и радиоэлектронную продукцию российского производства (есть в распоряжении редакции), стало известно D-Russia.ru.

В письме отмечается, что хотя правительством РФ сейчас реализуется комплекс мероприятий по поддержке производителей российского ПО и отечественных производителей радиоэлектронной продукции, а российскими производителями ПО и радиоэлектроники накоплен значительный технологический и продуктовый потенциал, организации считают важным обеспечить координацию реализуемых Минпромторгом России и Минцифры России механизмов поддержки производителей (разработчиков) российской радиоэлектронной продукции, программного обеспечения и мер по развитию спроса на российские ИКТ-решения.

С учётом того, что государство является одним из крупнейших заказчиков на российском рынке ИКТ, полагаем важным задействовать возможности, возникающие при создании, развитии и модернизации государственных информационных систем (ГИС) и решении государством задач по обеспечению технологической независимости ИКТ-инфраструктуры, используемой органами государственной власти, — говорится в письме.

Исходя из этого, консорциум «Вычислительная техника» и «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» выдвигают три предложения и выражают готовность оказать необходимое содействие органам власти в проработке рассмотренных вопросов и разработке проектов нормативных правовых актов.

1. Меры по стимулированию применения отечественного ПО, российской вычислительной техники на основе отечественных микропроцессоров и телекоммуникационного оборудования в ГИС

С января 2022 года планируется ввести в действие изменения в постановление правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» в части закрепления обязательного требования к вычислительной технике по применению российского центрального процессора, предъявляемого в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Существующие и вновь создаваемые ГИС ориентированы, в основном, на применение компьютерной инфраструктуры на базе процессорной архитектуры х-86, иностранного телекоммуникационного оборудования и иностранного ПО. При этом действующее законодательство в сфере регулирования порядка создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС (постановление правительства РФ от 06.07.2015 №676) не устанавливает требований по преимущественному использованию отечественных ИКТ-продуктов при создании новых ГИС и не решает задач, связанных с адаптацией существующих ГИС с целью применения отечественных микропроцессорных платформ, российских средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

Отсутствие регулирования в данной сфере является существенным барьером для формирования и развития спроса в среднесрочной перспективе со стороны органов государственной власти на российские ИКТ-продукты и решения и может привести к невозможности поставки с 2022 года вычислительной техники российского производства на основе отечественных микропроцессоров для большинства государственных структур в рамках обновления используемого парка ИКТ-оборудования (зачастую на одном рабочем месте осуществляется доступ работников к нескольким ГИС).

Кроме того, несмотря на наличие значительного числа нормативных правовых актов в сфере импортозамещения ИКТ в системе государственного управления, до настоящего времени не урегулированы процессы по плановому переводу ГИС на применение российского ПО и радиоэлектронной продукции российского производства.

В этой связи организации просят поручить Минцифры и Минпромторгу:

Провести анализ федеральных ГИС на предмет возможности их перевода в период до 2024 года и в перспективе до 2030 года на преимущественное использование российского ПО и отечественной радиоэлектронной продукции (телекоммуникационного оборудования и средств вычислительной техники, содержащих российский центральный процессор), а также разработать финансово-экономическое обоснование.

По результатам проведенного анализа совместно с Минфином России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в правительство РФ план мероприятий по переводу федеральных ГИС на преимущественное использование российского ПО и радиоэлектронной продукции российского производства, содержащей российский центральный процессор, на период 2021-2024 годы и на перспективу до 2030 года, предусмотрев для каждой ГИС определение сроков перевода, ответственного федерального органа исполнительной власти, а также объемов и источников финансирования.

В части касающейся обеспечить государственную поддержку разработчиков российского ПО и производителей российской радиоэлектронной продукции, сведения о которых включены в единый реестр российского ПО и единый реестр российской радиоэлектронной продукции соответственно, с целью доработки программного обеспечения и радиоэлектронной продукции, включая обеспечения их совместимости между собой, для обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым ГИС.

Внести изменения в постановление правительства РФ от 06.07.2015 № 676, предусматривающие, что с 1 января 2021 года проектирование, создание и развитие новых ГИС должно осуществляться на основе преимущественного применения отечественного ПО и радиоэлектронной продукции российского производства, сведения о которых включены в единый реестр российского ПО и единый реестр российской радиоэлектронной продукции соответственно.

Предусмотреть при разработке нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания и обеспечения функционирования «государственного облака», использование для этих целей преимущественно отечественного ПО и радиоэлектронной продукции российского производства.

2. Предложения по изменению законодательства в сфере стратегического планирования в целях необходимости достижения минимальных долей закупок российских товаров, работ (услуг) в рамках реализации государственных программ, а также установлению показателей в НП «Цифровая экономика РФ» по увеличению вложений в российскую радиоэлектронную продукцию по сравнению с 2019 годом и доли закупок федеральными органами исполнительной власти и государственными компаниями российской радиоэлектронной продукции и связанных с ней работ (услуг) в общем объеме осуществляемых таких закупок

В настоящее время для ПО в документах стратегического планирования, включая указ президента РФ от 21.07.2020 года №474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» и в НП «Цифровая экономика РФ», установлены важные задачи и показатели эффективности, направленные на стимулирование инвестиций в российские IT-решения со стороны органов государственной власти и государственных компаний. Однако такие показатели не установлены в отношении радиоэлектронной продукции российского производства.

Организации просят поручить Минпромторгу совместно с Минцифры внести в правительство РФ предложения по включению в НП «Цифровая экономика» показателей по увеличению объема вложений в российскую радиоэлектронную продукцию по сравнению с 2019 годом и доли закупок федеральными органами исполнительной власти и государственными компаниями российской радиоэлектронной продукции и связанных с ней работ (услуг) в общем объеме осуществляемых таких закупок, с учетом текущих и прогнозируемых возможностей российской радиоэлектронной промышленности.

Кроме того, в настоящее время в государственных программах не установлена обязанность указывать долю закупок товаров, произведенных на территории РФ. При этом бюджетные средства, выделяемые на создание IT-инфраструктуры, преимущественно расходуются на приобретение импортной вычислительной техники.

В этой связи организации просят поручить Минпромторгу представить в правительство РФ предложения по внесению изменений в постановление правительства РФ от 2.08.2010 г. №588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ РФ» и постановление правительства РФ от 17.07.2019 г. №903 «Об утверждении правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ…», предусматривающие требования по установлению в государственных программах доли закупок товаров, произведенных на территории РФ, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории РФ, приобретаемых в рамках реализации таких государственных программ от совокупного объема закупок в рамках реализации государственной программы.

Одновременно они просят поручить Минцифры проработать вопрос о целесообразности внесения аналогичных изменений в отношении российского ПО и IT-услуг, в том числе «облачных услуг», оказываемых на территории РФ с применением ПО, сведения о котором включены в единый реестр российского ПО.

3. Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона №44-ФЗ), направленные на соблюдение запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в электронных аукционах

Согласно части 3 статьи 69 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям аукционной документации.

При этом, исходя из анализа норм Закона №44-ФЗ, аукционные комиссии заказчиков обязаны отклонять заявки, содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, именно при рассмотрении вторых частей заявок, при наличии оснований, предусмотренных постановлением правительства РФ от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд…» (далее – постановление №878) и иными нормативными правовыми актами о запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

Однако формулировка указанной части 3 статьи 69 Закона №44-ФЗ в ряде случаев толкуется аукционными комиссиями заказчиков и ФАС России как необходимость рассмотреть на предмет соответствия положениям аукционной документации вторые части только первых 5 заявок, а не всех 10 заявок, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров (или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем 10 его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками). Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки на участие в аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта.

Исходя из этого, иностранные компании, демпингующие при участии в аукционах, имеют высокие шансы стать победителями, в то время как заявки, поданные отечественными компаниями, предлагающими продукцию из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, аукционными комиссиями заказчиков не рассматриваются.

Таким образом, ограничения доступа иностранной продукции к государственным и муниципальным закупкам, предусмотренные постановлением №878, на практике зачастую не работают.

В этой связи организации просят поручить Минпромторгу совместно с Минфином и ФАС России подготовить изменения в федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязывающие заказчиков отклонять заявки, содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, при рассмотрении первых частей заявок, т. е. еще до начала проведения аукциона, в котором допущенные участники подают предложения о цене, при наличии оснований, предусмотренных постановлением №878 и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими запрет и (или) ограничения на допуск к закупкам товаров, происходящих из иностранных государств.

Предложенные меры позволят исключить участие иностранных поставщиков в аукционе, которое становится излишним в связи с вводимым запретом, усилить конкуренцию при проведении закупок между российскими производителями, а также исключить возможность обхода применения вводимого запрета, говорится в письме.