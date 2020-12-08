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Industry Hunter

Технологии производства суперкомпьютеров и 3D-принтеров вошли в перечень современных технологий

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Источник изображения: industry-hunter.com

Правительство РФ утвердило перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК).

В список вошло 630 перспективных технологий из различных отраслей, в том числе (терминология документа):

  • технология создания быстродействующих схем обработки информации (в т.ч. суперкомпьютеров);
  • технология производства периферийного печатающего и многофункционального печатающе-сканирующего оборудования для информационно-вычислительной техники и систем, в том числе, с использованием отечественной электронной компонентной базы;
  • технология производства современных высокоэффективных мехатронных и электромеханических компонентов робототехнических комплексов (систем);
  • технология сборки и монтажа всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
  • технологии высокоточного навигационного мониторинга пространственного положения беспилотного летательного аппарата;
  • технология использования искусственного интеллекта для дистанционного определения температуры тела человека и его идентификации с использованием двухдиапазонной видеокамеры;
  • технология комплексной разработки и производства радиомодулей систем связи 5G с технологией гибридного диаграммообразования на базе радиофотонных технологий;
  • технология беспилотного управления двумя и более транспортными средствами на основе системы «следуй за мной»;
  • технология производства чипов для силовой электроники на базе кремния и др.

В документе содержатся требования к основным техническим характеристикам промышленной продукции и (или) к способу (методам) её производства, а также сведения о потенциале развития современной технологии.

Компании, планирующие инвестпроекты в этих областях, смогут заключить с государством контракт, который предусматривает запуск серийного производства современной конкурентоспособной продукции.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору стабильные условия хозяйственной деятельности. Кроме того, компания, участвующая в СПИК, может рассчитывать на налоговые льготы, преференции при проведении госзакупок и аренде земельных участков.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Принятое решение обеспечит приток инвестиций в промышленное производство и будет способствовать росту конкурентоспособности российской экономики, говорится на сайте правительства.

 

Цифровые технологии как главный фактор формирования единого экономического пространства ЕАЭС

 

Из видеообращения председателя правительства РФ Михаила Мишустина 4 декабря на первом Евразийском конгрессе на тему «Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа Евразийской экономической интеграции»:

Евразийский союз должен выйти на новый уровень своего развития. Очевидно, что нужно продолжить курс на укрепление единого рынка, где всё более свободно перемещаются товары, услуги, капитал, рабочая сила, и вместе с тем создать единое цифровое пространство стран «пятёрки». А значит, к четырём свободам должна добавиться и пятая свобода – движения информации.

Именно цифровые технологии, их внедрение – главный фактор формирования единого экономического пространства, создания единой инфраструктуры. И нам необходимо ускоренно перевести экономики наших стран на новый технологический уклад, внедрить «цифру» во все отрасли, в том числе в транспорт, логистику. Цифровые платформы в этой сфере за последние десять лет кардинально преобразили мировое торговое сообщение. И на территории союза также должны развиваться цифровые транспортные коридоры. Они позволят ускорить грузоперевозки и повысить выручку транспортно-логистических компаний.

Большие перспективы и у цифровой торговли. Мы уже ведём работу по стимулированию интернет-торговли внутри ЕАЭС. Рассчитываем также на подписание меморандума о создании единого почтового оператора. С такой инициативой выступил организатор конгресса – Евразийский банк развития. Это станет и важным шагом к безбарьерной электронной коммерции в странах союза.

В развитии интеграции нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо действовать, чтобы укрепить своё влияние на международной арене. И наше объединение стремится к диалогу со всеми иностранными партнёрами, в том числе по Шанхайской организации сотрудничества. Активно идёт работа по сопряжению союза с китайской инициативой «Один пояс – один путь». Она предполагает создание системы цифровых коридоров между странами «пятёрки» и Китаем, внедрение электронной сертификации во взаимной торговле по ряду товаров.

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