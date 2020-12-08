Технологии производства суперкомпьютеров и 3D-принтеров вошли в перечень современных технологий

Правительство РФ утвердило перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК).

В список вошло 630 перспективных технологий из различных отраслей, в том числе (терминология документа):

технология создания быстродействующих схем обработки информации (в т.ч. суперкомпьютеров);

технология производства периферийного печатающего и многофункционального печатающе-сканирующего оборудования для информационно-вычислительной техники и систем, в том числе, с использованием отечественной электронной компонентной базы;

технология производства современных высокоэффективных мехатронных и электромеханических компонентов робототехнических комплексов (систем);

технология сборки и монтажа всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);

технологии высокоточного навигационного мониторинга пространственного положения беспилотного летательного аппарата;

технология использования искусственного интеллекта для дистанционного определения температуры тела человека и его идентификации с использованием двухдиапазонной видеокамеры;

технология комплексной разработки и производства радиомодулей систем связи 5G с технологией гибридного диаграммообразования на базе радиофотонных технологий;

технология беспилотного управления двумя и более транспортными средствами на основе системы «следуй за мной»;

технология производства чипов для силовой электроники на базе кремния и др.

В документе содержатся требования к основным техническим характеристикам промышленной продукции и (или) к способу (методам) её производства, а также сведения о потенциале развития современной технологии.

Компании, планирующие инвестпроекты в этих областях, смогут заключить с государством контракт, который предусматривает запуск серийного производства современной конкурентоспособной продукции.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору стабильные условия хозяйственной деятельности. Кроме того, компания, участвующая в СПИК, может рассчитывать на налоговые льготы, преференции при проведении госзакупок и аренде земельных участков.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Принятое решение обеспечит приток инвестиций в промышленное производство и будет способствовать росту конкурентоспособности российской экономики, говорится на сайте правительства.

Цифровые технологии как главный фактор формирования единого экономического пространства ЕАЭС

Из видеообращения председателя правительства РФ Михаила Мишустина 4 декабря на первом Евразийском конгрессе на тему «Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа Евразийской экономической интеграции»: