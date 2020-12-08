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Российская газета

Минобороны предлагает ввести госнаграду для воевавших за рубежом офицеров

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Источник изображения: Андрей Грязнов/ТАСС

Новую государственную награду для вручения офицерам, отличившимся в ходе военных операций, проводимых нашими военнослужащими за рубежом, предлагает ввести министерство обороны России. Уведомление о разработке соответствующего проекта указа президента опубликовано 7 декабря на федеральном портале нормативных правовых актов.

Целью нововведения, согласно паспорту проекта, является "поощрение офицерского состава за совершение подвига, который служит примером храбрости и отваги". Правда, есть оговорка - награда будет вручаться при совершении подвига не у нас в стране, а "в ходе ведения боевых операций по защите Отечества, боевых и иных операций на территории других государств, проводимых для поддержания международного мира и безопасности". Необходимость введения новой госнаграды в документе обосновывается "возрождением исторических наградных традиций".

Наименование новой награды пока не приводится. Однако в описании присутствует упоминание о георгиевском оружии.

Предполагается, что указ главы государства должен вступить в силу в апреле 2021 года. Общественное обсуждение документа пройдет в течение 15 дней, начиная с 7 декабря по 21-е.

Напомним, в настоящее время российские военнослужащие задействованы на территории нескольких иностранных государств. В первую очередь, это Сирия, где наши военные помогают местным властям в борьбе с международными террористами. Не менее 20 российских военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции в Сирии, удостоены звания Героя России.

Кроме того, недавно российские военнослужащие были введены в качестве миротворцев в Нагорный Карабах - территорию, за которую спор ведут Армения и Азербайджан. В Армении есть российская военная база, как и в Таджикистане, и в Киргизии. Российские миротворцы кроме того служат в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

В скором времени российские военные станут служить и в Судане, где откроется пункт ВМФ России.


Иван Петров

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Страны
Абхазия
Азербайджан
Армения
Киргизия
Россия
Сирия
Судан
Таджикистан
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
08.12.2020 01:22
А назвать её "Звезда Экспансиониста Империи"? )

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