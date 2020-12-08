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Российская газета

Редкие кадры: участие ПТ-85 в "танковом биатлоне" КНДР сняли на видео

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Танки ПТ-85
Танки ПТ-85.
Источник изображения: rg.ru

Северокорейские легкие танки, известные под американским обозначением М1985 или ПТ-85, очень редко попадают в объективы фотоаппаратов. Как правило, их изображения становились достоянием международной общественности после проводившихся в Пхеньяне военных парадов.

Еще меньше существует видеосюжетов с их участием. Лишь недавно в Сети появился ролик, снятый еще в 2017 году на соревнованиях танковых подразделений Корейской народной армии, где лично присутствовал Ким Чен Ын.

Среди боевой техники, задействованной на этом мероприятии, можно было увидеть и "восемьдесят пятые".

Данные боевые машины совершали прыжки, форсировали водные преграды, на большой скорости преодолевали подъемы, а также поражали мишени из своих 85-мм пушек.

Поскольку они вооружены еще противотанковыми ракетами, скопированными с советских 9М14 "Малютка", то логичными были бы и кадры демонстрации применения такого управляемого вооружения. Однако, если такие стрельбы и были, их почему-то не показали.

Масса этих танков превышает 20000 кг. Мощность двигателя - не менее 500 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч по шоссе и до 10 км/ч при форсировании водных преград. Экипаж- 4 человека. По оценкам иностранных аналитиков, выпущено не менее пяти сотен М1985.

Также в этих соревнованиях были задействованы выпускавшиеся в КНДР глубокого модернизированные Т-62, получившие усиленное бронирование, более мощный двигатель, а также комплекты противотанковых и зенитных ракет, спаренные автоматические гранатометы. Считается, что изготовлена сравнительно небольшая партия этих танков.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
9M14 Малютка
Т-62
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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