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Российская газета

Точный и дальнобойный: на базе БМД-4М создают противотанковый комплекс

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Источник изображения: rg.ru

Современные боевые машины десанта БМД-4М в настоящее продолжают поступать на вооружение воздушно-десантных соединений Российской армии.

На их базе создано большое количество разнообразной техники. В том числе бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка", химический разведчик РХМ-5М, 125-мм противотанковая пушка 2С25М "Спрут-СДМ-1".

Также ожидается поступление в войска самоходного 120-мм артиллерийского орудия 2С42 "Лотос", комплекса противовоздушной обороны "Птицелов" и установки с управляемым ракетным вооружением "Корнет Д-1. Изображение последней машины обнародовано в декабрьском номере издания министерства обороны Российской Федерации "Армейский сборник".

Этот ПТРК является гусеничным вариантом известного "истребителя танков". Ранее его можно было увидеть на шасси бронеавтомобилей ВПК-233116 "Тигр-М", которые неоднократно участвовали в парадах на Красной площади.

На Международном военно-техническом форуме "Армия" были представлены экспортные версии, в числе которых выполненные на платформе "Тайфун К-53949".

Входящие в боекомплект ракеты способны поражать на дистанции в 10000 метров не только самые мощные сильно бронированные танки, но и низко летящие воздушные цели различных типов, а также фортификационные сооружения.

Всего на пусковых установках имеется 8 готовых к стрельбе ПТУР, внутри машины есть дополнительный запас ракет. Прицельное оборудование позволяет применять эти средства поражения, как днем, так и ночью.

По мнению военных экспертов, появление "Корнет Д1" в ВДВ значительно увеличит боевые возможности "крылатой пехоты".


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
КамАЗ-53949
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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