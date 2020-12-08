Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется провести утром 14 декабря, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

Пуск "Ангары" планировался 28 ноября, однако по техническим причинам был отложен. Ракету вывезли на стартовый комплекс 17 ноября, были проведены ее испытания и тестовая заправка топливом. После этого "Ангару" вернули в монтажно-испытательный корпус.

"Пуск намечается в 8.50 мск 14 декабря", - сказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что сегодня ракету транспортировали на заправочный комплекс для заправки топливом баков низкого давления разгонного блока "Бриз-М", которая планируется на 7-8 декабря. После этого, 9 декабря, "Ангару" доставят на стартовый комплекс для подготовки к пуску.

Ранее о том, что пуск "Ангары" планируется в декабре, написал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.

Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.

Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".