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Военное обозрение

В США опубликовали данные небоевых потерь военной авиации за 2013-2020 годы

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Авария KC-130J
Авария KC-130J.
Источник изображения: french.almanar.com.lb

Национальная комиссия по безопасности военной авиации США (National Commission on Military Aviation Safety) подвела итоги небоевых потерь американской военной авиации в период с 2013 по 1 декабря 2020 года. Как говорится в отчете, за данный период было потеряно 186 летательных аппаратов и 224 пилота.

Согласно подсчетам комиссии, за период с 2013 по 2018 годы в 6 тысячах авиационных происшествий, не связанных с боевыми действиями, военная авиация США потеряла 157 летательных аппаратов различных типов, а также 198 пилотов. Общая стоимость потерянных летательных аппаратов за это время составила 9,4 млрд. долларов. За период 2019-2020 годов небоевые потери военной авиации США составили еще 29 летательных аппаратов и 26 погибших пилотов. Ущерб составил 2,25 млрд. долларов.

Таким образом, с 2013 года по 1 декабря 2020 года небоевые потери американской военной авиации составили 186 летательных аппаратов и 224 летчика, а общая стоимость потерянных летательных аппаратов составила 11,6 млрд долларов.

В документе подчеркивается, что несмотря на высокие затраты на подготовку летного состава, небоевые потери военной авиации США слишком большие.

Как пример приводится стоимость подготовки пилотов истребительной и бомбардировочной авиации. В частности, базовая подготовка квалифицированного пилота F-16 оценивается в 5,6 млн. долларов, а F-22 в 10,9 млн. долларов. Подготовка пилотов бомбардировщиков В-1 оценивается в 7,3 млн. долларов, а В-52 - в 9,7 млн. долларов. Дешевле обходится подготовка пилотов военно-транспортной авиации. По данным комиссии, затраты на одного пилота С-17 составляет 1,1 млн. долларов, C-130J - 2,5 млн. Обучение пилотов разведывательных самолетов и ДРЛОиУ обходится в среднем в 5,5 млн. долларов.

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Страны
США
Продукция
C-130
C-17
F-16
F-22
Проекты
2020-й год
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