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Военно-промышленный курьер

Воруют… куда деваться руководству страны

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Источник изображения: vpk-news.ru

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет, доставленный для очередных плановых работ по модернизации. Жертвой грабителей стал Ил-80, названный в США «самолётом Судного дня», который должен эвакуировать высшее военное руководство страны в случае ядерного удара, и стать командным центром вооруженных сил в небе.

Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, но от таганрогских воров защититься не удалось.

При осмотре самолёта были обнаружены следы вскрытия грузового люка. Об этом сообщил в полицию начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева».

Как выяснилось, из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

«Инженер по эксплуатации воздушных судов отметил, что при приемке самолета все бортовые приборы были на месте, а после окончания работ по замене смазки на штоках амортизаторных стоек шасси основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода были опечатаны, - цитирует Eadaily газету «Известия».

На поверхности грузового люка в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства остались отпечатки пальцев подозреваемых. Кроме того, в отсеках обнаружены отпечатки следов обуви.

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Страны
США
Компании
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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