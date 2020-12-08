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С-400: больше, чем оружие (Cumhuriyet, Турция)

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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

После того, как Турция купила российские С-400, она была исключена из проекта F-35, но затраченные средства так и не были ей возвращены. Автор возмущен и этим фактом, и тем, что российские ЗРК так и не были активированы. А ведь для Анкары это не просто система ПВО, это символ формирующегося нового мира, пишет он.

В эти дни пресса обращает внимание на "политические и материальные потери" Турции из-за покупки С-400. Однако С-400 - не причина, а следствие проблем в отношениях Турции с США.

США и до закупки С-400 оказывали поддержку Рабочей партии Курдистана, мешали Турции использовать продаваемое ей оружие, когда это не отвечало их интересам (пример - Кипрская миротворческая операция), вводили санкции и прочее.

К тому же США задолго до С-400 вставали на пути национальных интересов Турции практически во всех проблемах, от Балкан до Кавказа, от Восточного Средиземноморья до Черного моря.

Настоящая потеря - не задействовать С-400

А аргументы, связанные с материальными потерями, следующие.

Турция из-за С-400 была исключена из проекта F-35; восемь приобретенных ею истребителей были переданы Пентагону; вложенные 1,25 миллиарда долларов не были возвращены; производство комплектующих F-35, которое осуществлялось в Турции, стало передаваться другим партнерам.

То, что США предоставляют F-35 Греции и Объединенным Арабским Эмиратам, также считается потерей с точки зрения Турции.

Однако мне кажется, что, помимо этих перечисленных потерь, настоящая "материальная потеря" заключается в том, что Турция не активирует на протяжении года С-400, которые приобрела за 2,5 миллиарда долларов!

Что символизирует С-400?

Особо подчеркнем: С-400 с точки зрения Турции - больше, чем оружие.

С-400 - это не просто система противоракетной обороны, но и, что еще важнее, символ комплексного политического позиционирования.

С-400 - это символ формирующегося нового мира. Символ того, что однополярный мир сменяется полицентричным миром. Символ ослабления атлантического блока и смещения экономического, политического центра мира с Атлантики на Тихоокеанский регион. Символ спада американской гегемонии. Символ уменьшения зависимости в отношениях США с их традиционными союзниками.

И С-400 с точки зрения Турции является символом, фиксирующим необходимость действовать в соответствии со своими интересами, а не с интересами Вашингтона.

Заблуждение РНП по поводу С-400

Заместитель председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции, отвечающий за внешние связи, Унал Чевикёз (Ünal Çeviköz) заявил: "В период Байдена на повестке дня правительства Партии справедливости и развития (ПСР) встанет вопрос о том, чтобы не активировать С-400, в противном случае этот вопрос обязательно будет в повестке дня следующего правительства во главе с РНП".

Это заявление показывает, что основная оппозиционная партия страны совершенно не осознает новый мир, символизируемый С-400.

Те, кто не видит этого нового формирующегося мира, однозначно, не смогут прийти к власти.

Да, ПСР пришла к власти потому, что демонстрировала проамериканизм, это были годы, когда американская гегемония находилась на пике, у США был проект "Большой Ближний Восток", и Эрдоган стал сопредседателем этого проекта.

Однако это время закончилось, возникает новый мир. Теперь важно видеть, что ПСР продлила свое правление не за счет проамериканизма, а благодаря ориентации на Азию…

Однако при неоабдулхамидистском подходе эта азиатская инициатива реализуется кое-как, отношения с Китаем и Россией используются в торге с США, при этом Соединенным Штатам и Евросоюзу очень часто подмигивают.

Политические преимущества С-400

Тем, кто обращает внимание на материальные потери от покупки С-400, напомним о следующих политических достижениях.

Если бы не С-400 и не символизируемая ими астанинская платформа, Россия не дала бы зеленый свет, и Азербайджан не смог бы освободить свои земли от оккупации, продолжавшейся на протяжении четверти века.

Если бы не сотрудничество Турции с Россией и Ираном, США могли бы претворить в жизнь проект "объединения севера Ирака с севером Сирии и их выхода к Восточному Средиземноморью". (Проект по-прежнему может реализовываться на северо-востоке Сирии в силу того, что ПСР продолжает заигрывать с США - ЕС и сохранять враждебность к Асаду.)

Тот факт, что США до сих пор не смогли войти в Черное море, несмотря на фактор Украины, Румынии, Болгарии и то, что ПСР дала добро на открытие Черного моря для НАТО, обусловлен решимостью турецких и российских военно-морских сил.

С-400 нужно активировать до 20 января

Подытожим вышесказанное.

1. В условиях формирования нового мира те, кто обещает убрать С-400, не смогут прийти к власти, а те, кто купил С-400, но не развертывает их, сдерживают движение Турции. Это время, когда Турцией смогут управлять те, кто решительно развернет С-400.

2. Винить ПСР следует не в покупке С-400, а в том, что система все еще не эксплуатируется.

3. ПСР должна перестать использовать С-400 в качестве карты для торга с США. Чтобы усилить свои позиции, Турции следует активировать С-400 до того, как Байден вступит в должность президента 20 января 2021 года.


Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

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