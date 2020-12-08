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ТАСС

Капсулу с грунтом астероида Рюгу отправили в Японию

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Фото с поверхности астероида Рюгу
Фото с поверхности астероида Рюгу.
Источник изображения: Фото: JAXA

В дальнейшем ее содержимое будут детально исследовать специалисты JAXA

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Капсулу, внутри которой находится контейнер с образцами грунта астероида Рюгу, собранными космическим аппаратом "Хаябуса-2", специальным рейсом отправили из Австралии в Японию. Об этом пишет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Рюгу - относительно небольшой (диаметром около километра) околоземной астероид из группы Аполлонов. Его открыли в 1999 году, а в XXI веке его выбрали в качестве цели для космического аппарата "Хаябуса-2". Он должен был доставить на Землю образцы грунта с астероида.

В космос зонд отправили в начале декабря 2014 года, до астероида он добрался в июле 2018 года. В апреле 2019 года аппарат сбросил на поверхность астероида взрывчатку, чтобы собрать образовавшиеся в результате обломки и отправить их на Землю. Капсулу с ними "Хаябуса-2" сбросил 6 декабря, она приземлилась в районе австралийского космодрома Вумера.

После первичного осмотра капсулу с образцами грунта на специальном самолете отправили в Японию. В токийский аэропорт Ханэда он прибудет во вторник в 06:45 по местному времени (00:45 мск). В Японии специалисты JAXA проведут дополнительные исследования взятых образцов.

Ранее специалисты вскрыли внешний слой капсулы, который защищал кассету с образцами во время прохождения атмосферы. Анализ подтвердил, что внутри есть космические газы, которые исходят от соединений органического происхождения. Это означает высокую вероятность того, что в самом контейнере действительно находится грунт с астероида. Таким образом "Хаябуса-2", вероятно, успешно выполнил миссию по его сбору и доставке на Землю.

После сброса капсулы аппарат отправился к астероиду 1998 KY26 диаметром около 30 метров. По планам "Хаябуса-2" должен совершить посадку на его поверхность в июле 2031 года. С него аппарат тоже должен взять образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
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