Испытан «Мститель» с искусственным интеллектом

Американцы активно движутся к созданию полуавтономных дронов. Вчера, 6 декабря, пресс-служба компании General Atomics объявила о проведённых испытаниях беспилотника Avenger под управлением искусственного интеллекта.

Дрон совершил автономный полёт под управлением системы CODE (Collaborative Operations in Denied Environment). Эта система является частью масштабной программы Skyborg Минобороны США по созданию автономных и полуавтономных разведывательных и боевых летательных аппаратов.

Беспилотник Avenger, также известный как Predator C Источник изображения: ga-asi.com

«Это большой шаг на пути к более сложным автономным миссиям для беспилотных летательных аппаратов, где участие оператора может быть минимизировано. В этом полёте мы использовали Avenger в качестве демонстратора технологий программы Skyborg», — рассказал президент General Atomics Aeronautical Systems Дэвид Александер.

В рамках автономного полёта программное обеспечение CODE контролировало маневрирование БПЛА Avenger более двух часов без участия пилота. В полёте также «участвовало» пять виртуальных летательных аппаратов, которые позволили в полной мере отработать передачу данных между беспилотниками.

General Atomics является одной из четырёх компаний, которые борются за право строить для американской армии перспективные многоцелевые беспилотники в рамках программы Skyborg. Компании Kratos Unmanned Aerial Systems и Boeing ранее уже показали своих проотипы. У Kratos это XQ-58 Valkyrie, а у Boeing — BATS. Разработки General Atomics и Northrop Grumman пока остаются секретными.