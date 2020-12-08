Опасная перспектива: половина россиян верят в возможность ядерной войны

Более половины россиян ощущают угрозу ядерной войны

Большинство россиян считает реальной вероятность начала ядерной войны, свидетельствуют данные опроса. В большей степени такого мнения придерживается взрослое поколение - старше 46 лет. Особенно остро вопрос о возможности начала такой войны встал летом прошлого года, когда был разорван договор о ракетах средней и меньшей дальности.

В России 53% граждан считает реальной угрозу военного конфликта с применением ядерного оружия, следует из данных опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В числе респондентов в возрасте 46-60 лет такого мнения придерживаются 63% человек. Социологи констатировали, что в представлении 37% россиян угроза такого конфликта исходит, главным образом, от США. Еще 3% респондентов видят такую угрозу со стороны НАТО в целом, а 2% участников опроса в качестве главного источника подобной угрозы назвали Великобританию.

Более трети россиян - 39% - согласно данным опроса, не верят в существование угрозы военного конфликта с применением ядерного оружия.

Из числа опрошенных в возрасте 18-30 лет в такое развитие событий не верят 55%.

Как следует из результата опроса ФОМ, 8% россиян затруднились составить мнение, возможен ли в настоящее время в мире военный конфликт с применением ядерных вооружений.

Всероссийский опрос проводили 20-22 ноября 2020 года среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В середине января эксперты группы "Бюллетень ученых-атомщиков» заявили, что вероятность обмена ядерными ударами между США и Россией невелика, но ядерные арсеналы именно этих стран представляют экзистенциальную угрозу.

"Я думаю, что ни русские, ни китайцы не имеют намерений атаковать Соединенные Штаты ядерным оружием. Ошибка возможна, но в этих странах - США, России, Китае - системы контроля достаточно хороши. Реальная опасность исходит от возможной потери ядерного оружия или утраты ядерных материалов. Думаю, более велика опасность применения ядерного оружия другими странами. Может, Пакистан", - говорил РИА «Новости» член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф.

Он уточнил, что вероятность применения ядерного оружия США или Россией в отношении друг друга не больше, чем была ранее.

По его словам, в большей степени беспокоиться стоит о государствах, где более слабые системы контроля.

"Пока есть большие арсеналы, всегда есть вероятность или намеренного запуска, или ненамеренного… Меня беспокоит вероятность обмена ударами, намеренными или нет, между Пакистаном и Индией. Но если говорить об экзистенциальной угрозе, то она исходит от огромных запасов оружия США и России", - сказала агентству коллега Латиффа профессор Шэрон Сквассони.

В середине сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности", заявил, что риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует. Он обратил внимание, что действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными.

"Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности", - подчеркнул Рябков.

Угрозу начала ядерной войны начали обсуждать наиболее активно после того, как США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон тогда обвинил Россию в несоблюдении его положений. Москва отвергла эти претензии.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - последнего документа, сдерживающего потенциальную ядерную гонку между РФ и США.

В Соединенных Штатах пока не определились, намерены ли они его продлевать.

Ранее в Вашингтоне подчеркивали, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но также и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в РФ, в том числе маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.

По версии Пентагона, у России есть до 2 тыс. единиц нестратегического ядерного оружия. Москва призывает Вашингтон продлить договор в нынешнем виде, а потом обсуждать другие вопросы о нераспространении.

Кристина Сизова