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Российская газета

Британский авианосец Prince of Wales затопило изнутри

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Источник изображения: rg.ru

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales не смог отправиться в учения в США из-за аварии, затопившей машинное отделение. По соображениям безопасности кораблю запрещено покидать Портсмут до весны 2021 года. Последний раз авианосец выходил в море в 2019 году.

Во время стоянки в порту у "Принца Уэльского" произошел разрыв пожарной магистрали и десятки тонн забортной воды вылилось в машинное отделение, затопив электрооборудование. Воду откачали лишь сутки спустя.

280-метровый корабль водоизмещением 60 тысяч тонн приводится в движение электродвигателями, вращающими 33-тонные гребные винты. В середине декабря Prince of Wales должен был отправится к побережью Флориды для совместных учений с истребителями F-35 из состава своего авиакрыла.

- Это неловко. Поездке в Америку предшествовали годы планирования и теперь нам пришлось сказать, что мы не можем прибыть, - рассказал The Sun источник в Королевских ВМС.

Однотипный корабль Queen Elizabeth также стоит на приколе из-за неисправности гребного винта.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Военные учения
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1 комментарий
№1
08.12.2020 03:23
И эти люди прикалывались с цвета дыма от старых котлов "Кузнецова" :)
Прям как от Чернобыля и до Фукусимы япошата гундосили "этим варварам нельзя доверять атомную энергию".
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