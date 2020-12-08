Британский авианосец Prince of Wales затопило изнутри

Авария на британском авианосце HMS Prince of Wales. Видео: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/PwwSfVeMWv — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 7, 2020

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales не смог отправиться в учения в США из-за аварии, затопившей машинное отделение. По соображениям безопасности кораблю запрещено покидать Портсмут до весны 2021 года. Последний раз авианосец выходил в море в 2019 году.

Во время стоянки в порту у "Принца Уэльского" произошел разрыв пожарной магистрали и десятки тонн забортной воды вылилось в машинное отделение, затопив электрооборудование. Воду откачали лишь сутки спустя.

280-метровый корабль водоизмещением 60 тысяч тонн приводится в движение электродвигателями, вращающими 33-тонные гребные винты. В середине декабря Prince of Wales должен был отправится к побережью Флориды для совместных учений с истребителями F-35 из состава своего авиакрыла.

- Это неловко. Поездке в Америку предшествовали годы планирования и теперь нам пришлось сказать, что мы не можем прибыть, - рассказал The Sun источник в Королевских ВМС.

Однотипный корабль Queen Elizabeth также стоит на приколе из-за неисправности гребного винта.

Антон Валагин