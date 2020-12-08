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Интерфакс-АВН

Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус

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Владимир Путин и Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией в Кремле
Владимир Путин и Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией в Кремле.
Источник изображения: © AP Photo, Kirill Kudryavtsev/Pool Photo via AP

Стороны намерены работать в рамках Минской группы ОБСЕ по Карабаху и в рамках "Нормандского формата" по Донбассу, условлено о контактах Минздравов "по вопросам вакцин"

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе, в Донбассе и двустороннюю повестку дня, включая контакты Минздравов РФ и ФРГ по вопросам вакцин от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в Заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября - способствует общей стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в Кремле, "акцентирована важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боестолкновений". "В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении.

"Выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ", - сообщает пресс-служба.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе.

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 г., а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже". "Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, "подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора лидеров были затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

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Азербайджан
Армения
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Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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3 комментария
№1
08.12.2020 01:58
"А с трубой - чо?"
0
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№2
08.12.2020 07:10
Цитата, Викторович сообщ. №1
"А с трубой - чо?"
Немцы с 5 декабря разрешение на строительство дали. Наши примеряются.
0
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№3
08.12.2020 09:07
Цитата, q
"А с трубой - чо?"
Трубе, ТРУБА!))) Так хотелось нагадить Украине пустив трубы в обход ее территории, но насрали сами себе в штаны. Десятки миллиардов долларов  ушли "коту под хвост". Хотя котам-друганам на этом заработавшим это прям  м-м-м.......))))).
0
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