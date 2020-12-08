Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус

Стороны намерены работать в рамках Минской группы ОБСЕ по Карабаху и в рамках "Нормандского формата" по Донбассу, условлено о контактах Минздравов "по вопросам вакцин"

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе, в Донбассе и двустороннюю повестку дня, включая контакты Минздравов РФ и ФРГ по вопросам вакцин от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в Заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября - способствует общей стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в Кремле, "акцентирована важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боестолкновений". "В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования", - говорится в сообщении.

"Выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ", - сообщает пресс-служба.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе.

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, "высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 г., а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже". "Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, "подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора лидеров были затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.