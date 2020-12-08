Собственный путь: Китай меняет российские двигатели на своих самолетах

СМИ: Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные WS-20

Китай заменил турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2 российского производства на собственные WS-20. Как пишут американские СМИ, китайские двигатели будут мощнее тех, что устанавливались ранее. Специалисты полагают, что в связи с этим военно-транспортные самолеты КНР Y-20 в ближайшее время ждет ремоторизация.

По крайней мере, один из китайских военно-транспортных самолетов Xian Y-20 теперь летает с местными турбовентиляторными двигателями WS-20, которые обладают большей мощностью, чем российские Д-30КП-2, которые были установлены на более ранние образцы этой машины, пишет американское издание The Drive. Такое новшество, как полагают обозреватели, будет означать значительный прогресс в возможностях большого китайского авиалайнера, который впервые был введен в эксплуатацию в 2016 году и, в целом, аналогичен C-17 Globemaster III ВВС США.

Журналисты издания The Drive в этой связи обратили внимание на внешние изменения, которые произошли с военно-транспортным самолетом Y-20 военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Особый интерес у специалистов вызвали изменения в конструкции гондолы двигателей самолета, которые могут указывать на применение в Y-20 новых силовых установок.

На вполне достоверной, как полагают специалисты, фотографии продемонстрирован Y-20, по-видимому, все еще покрытый грунтовкой, с характерными увеличенными гондолами двигателей, сопровождаемый над авиабазой Сиань-Яньлянь истребителем J-11 Flanker, что является стандартной процедурой для такого испытательного полета.

Xian Y-20 - первый китайский тяжелый военно-транспортный самолет. Машина совершила первый полет 26 января 2013 года. Все прототипы оснащены российскими двигателями Д-30КП-2.

Серийные самолеты по китайским планам должны оснащаться собственным турбовентиляторным двигателем WS-20. Тем не менее, поставки российских двигателей Д-30КП2 в Китай продолжаются.

Пекин уже добился быстрых успехов в программе Y-20, и производство машин этого типа сейчас продвигается огромными темпами. Тем не менее, авиалайнер в его первоначальной версии «всегда был скован устаревшими двигателями», как пишет The Drive.

Оригинальный Y-20A, получивший название «Кунпэн», в честь гигантской птицы из китайской мифологии, оснащен четырьмя российскими двигателями Д-30КП-2, которым, по мнению обозревателей американского издания, не хватает тяги и эффективности по сравнению с современными высокопроизводительными турбовентиляторными двигателями.

В настоящее время Китай проводит интенсивные работы по созданию собственного варианта двигателя для замены Д-30КП-2 под индексом WS-20. Считается, что именно эти двигатели станут основными для Y-20 и дальних бомбардировщиков Н-6 новых версий. Предполагается, что с началом производства WS-20 Китай избавится от импорта российских авиадвигателей для тяжелых самолетов.

Ожидается, что WS-20 обеспечит тягу около 31 000 фунтов по сравнению с 26 450 фунтами у Д-30КП-2. Новый китайский двигатель, полагают в The Drive, может быть готов к ограниченному производству, начиная с 2024 года, что говорит о том, что программа могла быть ускорена или, возможно, не столкнулась с проблемами, которые были предусмотрены.

С другой стороны, до сих пор заметны доказательства наличия только одного Y-20 с новыми двигателями, и, хотя Китай может производить планеры в больших количествах, в настоящее время не ясно, применимо ли то же самое к двигателям типа WS-20.

Технология создания и серийного производства турбореактивных двигателей является одной из важнейших областей, в которой Китай традиционно отставал от своих конкурентов. Поэтому возможно, что до крупномасштабного производства турбовентиляторных двигателей нового поколения еще далеко, пишет The Drive.

Версия самолета с новым двигателем для ВВС Народно-освободительной армии, вероятно, получит обозначение Y-20B.

Сообщается, что даже с двигателями Д-30КП-2 максимальная грузоподъемность Y-20 составляет 132 000 фунтов, что превышает 96 000 фунтов, которые поднимают в воздух авиалайнеры Ил-76 Candid НОАК российского производства.

Всего ВВС НОАК получили около 20 самолетов Ил-76 из России и других источников. Однако импорт этих машин оказался по ряду причин ограниченным, что стало серьезным стимулом для ускоренной реализации проекта Y-20. Эти цифры также составляют интересный контраст с американским военно-транспортным самолетом C-17, отмечает The Drive.

По данным ВВС США, максимальная грузоподъемность C-17 составляет 170 900 фунтов, что значительно превосходит китайский военно-транспортный самолет, по крайней мере, в его варианте Y-20A. Y-20 с новыми двигателями может помочь сократить отставание в возможностях от самолетов ВВС США, пишет The Drive.

Значение Y-20 для Народно-освободительной армии Китая и геополитических устремлений Пекина заключается в его способности быстро перебрасывать по воздуху на значительные расстояния как войска, так и весьма громоздкие системы вооружения, включая последние версии основного боевого танка Type 99. А это сегодня является одним из важнейших аспектов новой военной стратегии Китая.

Y-20 также может доставлять большое количество другого оборудования и основных предметов снабжения в передовые районы для обеспечения проведения военных операций, что является обычным делом для самолетов C-17 ВВС США.

Пока Китай продолжает расти как мировая держава, можно ожидать, что спрос на Y-20 будет также возрастать, считают американские специалисты. Теперь, когда новые двигатели, по-видимому, скоро будут доступны для серийных Y-20, самолет будет лучше соответствовать решению подобных задач, считают в The Drive.

На самом деле Y-20 настолько важен для НОАК, что есть сообщения, что Китай в свое время даже замедлил работу над секретной программой бомбардировщиков H-20, чтобы перенаправить ресурсы на военно-транспортный самолет. Только после того, как работа над первым прототипом авиалайнера была завершена в конце 2012 года, китайцы всерьез вернулись к проекту H-20.

Ожидается, что в будущем конструкция Y-20B ляжет в основу нового самолета-заправщика, что позволит устранить еще один недостаток ВВС НОАК, связанный с недостаточной численностью машин этого типа. Неподтвержденное изображение варианта танкера Y-20, вероятно, обозначенного как Y-20U, начало циркулировать недавно. На снимке видно, как реактивный истребитель J-20 приближается к заправочному устройству. Пока неясно, подлинная ли эта фотография, но танкерную версию этого военно-транспортного самолета, вероятно, следует ожидать скорее, чем это предполагалось ранее, пишет американское издание.

После принятия на вооружение заправщика Y-20U он дополнит ограниченный парк воздушных танкеров Ил-78 Midas ВВС НОАК (всего три экземпляра, ранее находившихся в эксплуатации) и будет особенно полезен для поддержки истребителей НОАК в дальних патрульных операциях над Южно-Китайским морем и восточной частью Тихого океана вблизи Японии.

Другие потенциальные варианты переоборудованного Y-20 включают самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) и гражданскую грузовую производную, которая ранее была представлена в виде модели, известной как Y-20F-100. В гражданском секторе Y-20, возможно, даже сможет заменить Ил-76, который в настоящее время является популярным выбором для коммерческих чартерных воздушных перевозок.

Российский турбореактивный двухконтурный двигатель с увеличенной температурой газа перед турбиной Д-30КП был во многом унифицирован со своим предшественником Д-30КУ. В двигателе реализована высокая температура газа перед турбиной, увеличены степень повышения давления в компрессоре и степень двухконтурности. Обладая силовой установкой на базе четырех двигателей Д-30КП, Ил-76 развивает крейсерскую скорость 900 км/ч.

Дальнейшим развитием Д-30КП стал двигатель Д-30КП второй серии, который обеспечивал сохранение взлетной тяги при более высокой температуре окружающего воздуха. Создание военно-транспортного самолета Ил-76 с двигателем Д-30КП отмечено Ленинской премией.

Двигатели Д-30КП изготавливались на Рыбинском моторостроительном производственном объединении (ныне «НПО «ОДК-Сатурн», Ярославская обл.). Изготовление двигателей Д-30КП продолжается до настоящего времени. Всего изготовлено более 4700 двигателей Д-30КП.

Помимо всего прочего, напомним, что этим летом Китай заявил о намерении создать новые силовые установки для истребителей J-20, в которых сегодня также используются российские двигатели. По уверению конструкторов, китайский мотор должен иметь увеличенную мощность, а также обладать управляемым вектором тяги.

«Рано или поздно Китай достигнет высоких позиций в авиационном двигателестроении. У Пекина есть возможности инвестировать в эту сферы немалые финансовые средства. К тому же, у Китая в этой области есть вполне эффективная государственная политика и все требуемые ресурсы», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Но сегодня реальность такова, отметил собеседник издания, что китайцы только приблизились к уровню российского двигателя Д-30КП-2, то есть к уровню 1970-х годов двигателестроения в нашей стране. И даже его пока не превзошли. Все рассказы о том, что в Китае создали двигатель для истребителя 5-го поколения, по его словам, - не более чем рассказы. Суть в том, что они по-прежнему покупают российский двигатель - «изделие 117С».

К тому же, следует обратить внимание и на тот факт, напомнил Константин Макиенко, что Китай не в состоянии экспортировать свои самолеты, созданные на платформе Су-27/Су-30. Двигатели национальной разработки к этим истребителям отсутствуют. А если китайцы попробуют поставлять истребители с нашими двигателями, то Россия заблокирует подобные сделки.

«Но смысл в том, что выход Китая на мировой уровень авиационного двигателестроения неизбежен при наличии таких ресурсов, кадров и такой государственной политики, которую проводит Пекин. Но пока в КНР находятся на рубеже в лучшем случае середины 1980-х годов развития этой отрасли в Советском Союзе», - заключил специалист.

Михаил Ходаренок