Великобритания может помочь Катару приобрести транспорт-заправщик A-330-200 MRTT

ЦАМТО, 7 декабря. Великобритания намерена поддержать закупку многоцелевого транспорта-заправщика A-330-200 MultiRole Tanker Transport (MRTT) для ВВС Катара в рамках расширения сотрудничества между ВВС двух стран.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, выступая на виртуальной конференции SMi Military Airift and Air-Air Refueling 2020 заместитель командующего сил воздушных перевозок (Air Mobility Force) ВВС Великобритании полковник авиации Доз Джеймс заявил, что его служба в настоящее время находится на ранних этапах оценки возможности предоставления ВВС Катара средств дозаправки в дополнение к объединенному подразделению "Тайфун", которое эксплуатируют две страны.

Как заявил 1 декабря Доз Джеймс, ВВС Великобритании стремятся разработать ряд вариантов оказания помощи ВВС Катара в потенциальной закупке MRTT. Хотя заместитель командующего не раскрыл дополнительную информацию о требованиях ВВС Катара к дозаправке в воздухе и о конкретном характере помощи ВВС Великобритании, известно, что Катар в 2014 году заключил с Airbus соглашение стоимостью 2,5 млрд. риалов (679 млн. долл. на момент подписания) на поставку двух транспортов-заправщиков A-330 MRTT. Тем не менее, после подписания соглашения официальная информация о ходе реализации проекта поставки не появлялась. Помимо покупки A-330 MRTT, ВВС Катара, по сообщениям, также рассматривали возможность приобретения KC-46A "Пегасус" в США, но подробная информация об этом также отсутствует.

Поскольку ВВС Великобритании и Катара эксплуатируют 12-ю эскадрилью как совместное подразделение "Тайфун" до 2023 года, поставка MRTT позволит катарским ВВС получить возможность их дозаправки в воздухе, которой в настоящее время не хватает. Помимо дозаправки истребителей "Тайфун", самолеты MRTT, оснащенные системами со шлангом и стыковочным узлом, а также заправочной штангой смогут заправлять "Рафаль", F-15QA "Игл" и другие самолеты.

A-330 MRTT, который эксплуатируется ВВС Великобритании под обозначением "Вояджер", является сегодня лидером рынка с точки зрения возможностей и количества заказчиков (KC-46A "Пегасус" заказан в больших количествах только благодаря контракту ВВС США). На сегодняшний день семь стран и консорциум НАТО заказали 61 самолет, 45 из которых уже поставлены. A-330 MRTT может нести 111 т топлива в основных баках, крыльях и горизонтальных стабилизаторах, что позволяет без установки дополнительных баков выполнять функции дозаправки в воздухе. Это освобождает внутреннее пространство для войск и/или размещения до 45 т груза на поддонах. Сообщается, что дальность полета самолета без дозаправки составляет 14800 км.