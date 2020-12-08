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ЦАМТО

"Вертолеты России" обвинили Украину в незаконном ремонте афганских Ми-17

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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 7 декабря. Украина проводит нелегитимный ремонт афганских вертолетов Ми-17В-5, подвергая опасности жизни афганских и американских военных. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Холдинг считает необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику", – подчеркнули в пресс-службе.

В холдинге добавили, что два вертолета Ми-17В-5 ВВС Афганистана поступили для ремонта на украинские авиаремонтные предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) и "Авиакон" (Конотоп).

В этой связи холдинг "Вертолеты России" "снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации".

В холдинге пояснили, что "Мотор Сич" и "Авиакон" не могут выполнить штатный ремонт Ми-17В-5, так как актуальная ремонтно-конструкторская документация и запчасти для вертолета туда не поставлялись. Кроме того, к нему не привлекаются представители разработчика ("НЦВ Миль и Камов") и производителя (КВЗ).

Афганистан к 2014 году получил по контракту с Россией более 60 военно-транспортных Ми-17В-5, напоминает "РИА Новости".

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Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Мотор Сич
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