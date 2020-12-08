Аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году отменили из-за пандемии

Он был запланирован на 21-27 июня

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Международный аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении организаторов авиасалона, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Учитывая неопределенность, связанную с санитарным кризисом из-за COVID-19, принято решение отменить проведение в 2021 году авиасалона, который был запланирован на 21-27 июня", - указывается в сообщении.

В нем подчеркивается, что это решение было неизбежным, учитывая международную эпидемиологическую ситуацию.