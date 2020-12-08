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Известия.ru

В Таганроге обокрали «самолет Судного дня»

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

«Самолет Судного дня» Ил-80 обокрали на аэродроме «Таганрог-Южный». Об этом 7 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, самолет был доставлен на аэродром для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

Позднее при его осмотре были обнаружены следы вскрытия грузового люка, о чем и сообщил 4 декабря, обратившись в полицию, начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева» Владимир К.

Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Инженер по эксплуатации воздушных судов отметил, что при приемке самолета все бортовые приборы были на месте, а после окончания работ по замене смазки на штоках амортизаторных стоек шасси основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода были опечатаны. Последний осмотр 26 ноября показал целостность печатей.

На поверхности грузового люка в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства остались отпечатки пальцев подозреваемых. Кроме того, в отсеках остались отпечатки следов их обуви.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США — так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например в случае ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в США осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Он впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация.

С 1987 года всего было произведено четыре таких борта. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Ранее, в октябре, стало известно, что воздушные пункты управления войсками перенесут с Ил-80 на Ил-96-400М. Замена значительно увеличит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками, отметили эксперты в авиастроительной отрасли.

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Страны
США
Продукция
Boeing 747
Ил-96
Компании
Boeing
Ил
ТАНТК им. Бериева
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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