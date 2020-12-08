Киев выразил надежду на продолжение поставок вооружения из США при Байдене

Киев рассчитывает, что США продолжат поставлять вооружение на Украину в случае вступления в должность президента Джо Байдена. Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в настоящее время поставки идут и получаемое из США вооружение используется для укрепления обороноспособности Украины. «И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», — цитирует главу украинской дипломатии «РБК Украина».

Осенью группа сенаторов внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине на военную помощь, в том числе и на летальное оружие.

В сентябре президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что Украина сможет оплатить поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В июне посольство Украины в США сообщило, что Киев получит от Вашингтона рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin на сумму более $60 млн для противостояния «российской агрессии». Тогда же стало известно, что США собираются поставить Украине около 16 патрульных катеров Mark VI, вооружение и военную технику. Общая сумма контракта — около $600 млн.