Германия вновь отложила покупку систем ПВО

Германия вновь срывает контракт на покупку систем ПВО. Вчера, 6 декабря, портал janes.com сообщил о том, что в оборонном бюджете на 2021 год не запланировано средств на покупку систем TLVS.

Taktische Luftverteidigungssystem (TLVS) разрабатывается консорциумом MBDA Deutschland, в который входят Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) и Leonardo (25%). По данным пресс-службы MBDA, правительство Германии недостаточно финансирует проект, поэтому в краткосрочной или среднесрочной перспективе заключения контрактов не будет.

Элементы системы ПВО средней дальности, которые должны были стать основой немецкой TLVS Источник изображения: janes.com

Вместо заключения контракта министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что изучит и оценит потребности страны в противовоздушной обороне. Результат оценки планируют опубликовать в первые месяцы 2021 года.

Детальнее о проекте TLVS можно прочитать в материале «Patriot уходит в отставку?».