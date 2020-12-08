Войти
WarSpot

Германия вновь отложила покупку систем ПВО

380
0
0

Германия вновь срывает контракт на покупку систем ПВО. Вчера, 6 декабря, портал janes.com сообщил о том, что в оборонном бюджете на 2021 год не запланировано средств на покупку систем TLVS.

Taktische Luftverteidigungssystem (TLVS) разрабатывается консорциумом MBDA Deutschland, в который входят Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) и Leonardo (25%). По данным пресс-службы MBDA, правительство Германии недостаточно финансирует проект, поэтому в краткосрочной или среднесрочной перспективе заключения контрактов не будет.

Элементы системы ПВО средней дальности, которые должны были стать основой немецкой TLVS

Источник изображения: janes.com

Вместо заключения контракта министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что изучит и оценит потребности страны в противовоздушной обороне. Результат оценки планируют опубликовать в первые месяцы 2021 года.

Детальнее о проекте TLVS можно прочитать в материале «Patriot уходит в отставку?».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Airbus
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Похожие новости
29.05.2020
Новое поколение: каким будет европейский истребитель
16.09.2019
Indra выбрана основным подрядчиком проекта FCAS от Испании
14.07.2015
Впервые с 2008 года Запад вновь начал вооружать Грузию
03.10.2012
Источник: Слияние EADS и BAE Systems на грани срыва из-за вовлеченных стран
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»