В соединение связи 49-й армии ЮВО поступила новая радиостанция "Артек"

ЦАМТО, 7 декабря. В соединение связи общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, поступила новая станция связи Р-166 "Артек".

Радиостанция "Артек", смонтированная на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350, способна обеспечивать радиосвязь при использовании ее как в составе узлов связи, так и автономно. Станция обеспечивает передачу информации в КВ и УКВ диапазонах в аналоговом или цифровом режиме по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, в том числе в условиях активного радиоподавления средствами РЭБ.

Военнослужащие уже в ближайшее время приступят к освоению новых станций в ходе полевого выхода. Расчеты отработают ряд радиотренировок в масштабе армии, в ходе которых будет проверена готовность экипажа к выполнению поставленных задач, сообщает пресс-служба Южного военного округа.