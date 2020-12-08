Войти
ЦАМТО

На официальном сайте Минобороны России открыт раздел, посвященный МВТФ "Армия-2021"

375
0
0
Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото
Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 7 декабря. На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, посвященный VII Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ", который пройдет в период с 22 по 28 августа 2021 года.

Традиционно основная программа форума будет проведена на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" – одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, озере Комсомольском, а также в военных округах и на Северном флоте.

Форум, как и в прошлом году, пройдет одновременно с Армейскими международными играми. Для его подготовки и проведения сформирован организационный комитет, в состав которого вошли руководители и представители органов государственной власти, государственных корпораций, ведущих предприятий и организаций.

В рамках предстоящего форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы и культурно-художественные мероприятия.

На странице, посвященной мероприятию, размещены обращения руководства Министерства обороны Российской Федерации к гостям и участникам форума.

В разделе уже созданы рубрики, посвященные особенностям седьмого форума, рекордам предыдущего, а также опубликованы информационно-справочные материалы.

Информация будет постоянно дополняться выступлениями руководства военного ведомства и центральных органов военного управления, презентациями и анонсами от участников и организатора форума, как от Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса, так и высших учебных заведений, ведущих научно-исследовательских организаций России, а также зарубежных партнеров.

Для удобства ориентирования в обширной научно-деловой программе форума в разделе будет размещено интерактивное приложение, дающее полную информацию о повестке дня и актуальных вопросах военной тематики, обсуждаемых на форуме.

В дни форума в разделе для посетителей сайта Минобороны России будет доступна прямая трансляция с церемонии открытия, значимых и ярких событиях и динамического показа огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники. Для освещения событий форума в социальных сетях будет использоваться официальный хэштег – #Армия2021, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
СФ
Похожие новости
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
16.01.2019
Минобороны сформирует первый полк с гиперзвуковым "Авангардом"
08.08.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
02.06.2017
Военный совет ВМФ России определил основные задачи флота на летний период обучения
25.07.2016
Эскадрилья беспилотных летательных аппаратов Северного флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»