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РИА Новости

На "Балтийском заводе" заложат новый атомный ледокол "Чукотка"

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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 начнут строить на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие.

"18 декабря на стапеле "А" Балтийского завода состоится церемония закладки нового серийного атомного ледокола проекта 22220. Он получит имя "Чукотка", - говорится в сообщении.

Заказчиком является госкорпорация "Росатом".

В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят три серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь", "Урал" и заложенный в мае этого года ледокол "Якутия".

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
Арктика
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