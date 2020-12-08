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ТАСС

Запуск спутников связи "Экспресс" отложили на конец 2021 года

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Экспресс-АМ7
Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ7».
Источник изображения: http://www.roscosmos.ru/

Глава Роскосмоса сообщил, что "Информационные спутниковые системы" завершили сборку спутника "Экспресс-АМУ-3"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Запуск двух телекоммуникационных космических спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен на конец 2021 года. Об этом в понедельник сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В четвертом квартале следующего года планируем на "Протоне-М" провести парный запуск, отправив на целевые орбиты как "Экспресс-АМУ3", так и "Экспресс-АМУ7", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева (ИСС) завершили сборку спутника "Экспресс-АМУ-3".

В сентябре гендиректор ИСС Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что производство российских спутников связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса.

Ранее на этом предприятии сообщали, что аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены в 2020 году в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градусов восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники будут изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia. Гендиректор "Космической связи" Юрий Прохоров ранее сообщал, что эти спутники планировалось запустить в 2021 году.

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Страны
Италия
Россия
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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