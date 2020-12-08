«Рафаль» задержится в производстве

Производство французского истребителя Rafale должно было завершиться в 2025 году, но, вероятнее всего, этого не произойдёт. Министр обороны Франции Флоренс Парли объявила о «неизбежном» контракте на этот самолёт с ВВС Индонезии.

По словам Парли, Минобороны Индонезии просит подписать контракт на 36 единиц Rafale уже до конца текущего года, тогда как «французской стороне требуется несколько больше времени на обсуждение его деталей». Ранее Индонезия выбрала на тендере российские Су-35, но из-за угрозы санкций контракт так и не был подписан.

Истребитель Rafale Источник изображения: thedrive.com

Ранее газета «La Tribune» со ссылкой на собственные источники опубликовала информацию, согласно которой Индонезия хотела бы в срочном порядке заключить договор на закупку 48 истребителей Rafale. Кроме того, Индонезия заинтересована во французских субмаринах и боевых кораблях.

Сегодня покупателями Rafale являются Египет, Индия, Катар и Греция. Rafale также участвует в программах закупки истребителей в Финляндии и Швейцарии, решения по которым должны быть приняты в следующем году. Производство по текущим заказам должно было закончиться в 2024 году, но Франции придётся построить 12 дополнительных Rafale для замены 12 самолётов, которые она продаёт Греции, из находящихся в эксплуатации. Шесть самолётов новой постройки, также проданных Греции, продлят производство до 2025-2026 годов.

При текущих темпах производства (22 самолёта в год) заказы из Греции и Индонезии обеспечат достаточную рабочую нагрузку ещё на три года после 2024 года, не требуя увеличения объёмов производства. В случае подписания контракта эти экспортные заказы позволят французскому правительству отложить заказ на пятую и последнюю партию из 30 Rafale на период после 2025 года.

Парк истребителей ВВС Индонезии насчитывает 8 истребителей F-16A Block 15OCU, поставленных с 1989 года, а также 23 модернизированных F-16C/D. Ранее Индонезия участвовала в совместном проекте KF-X с Южной Кореей, но просрочила выплаты, и дальнейшее её участие в проекте остаётся под вопросом.