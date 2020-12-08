Ответ на усиление НАТО: в Калиниградской области сформирована новая дивизия

Балтийский флот формирует новую дивизию в ответ на наращивание войск НАТО
Москва ответит на действия НАТО на границе с Калининградской областью, предупреждают российские военные. В РФ обращают внимание на усиление присутствия военно-политического блока в этом регионе. Возможный конфликт в этом регионе ранее неоднократно прогнозировали эксперты и СМИ.
Руководство российских Вооруженных сил принимает меры в ответ на наращивание сил Североатлантического альянса на границе с Калининградской областью, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.
«В ответ на эту угрозу руководство Вооруженных сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота», - сообщил Носатов газете «Красная звезда».
Командующий флотом объяснил такое укрепление прежде всего наращиванием сил НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области. Он уточнил, что к границам стянули одну бронетанковую, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, другие ударные части и подразделения войск Североатлантического альянса.
В средине прошлого месяца вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин заявил «Известиям», что в случае агрессии военно-политического блока в Калининградской области Россия «выключит» вражеские системы управления в Польше, Прибалтике и над акваторией Балтийского моря.
«Средства радиоэлектронной борьбы защитят большое пространство и, кроме того, будут действовать вглубь территории наших противников», - уточнил эксперт.
В конце октября старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер заявил, что потенциальный военный конфликт между РФ и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Как полагает автор, в начале военного конфликта Москва попытается изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также будет стремиться защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. При этом наиболее удобный сухопутный путь к Калининградской области, по его словам, - через Белоруссию и Польшу.
Признавая большую силу российских сухопутных войск, автор указал на ее отставание от стран Североатлантического альянса в области военной авиации. При этом за счет собственных развитых средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) и недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве самолетов стран альянса, как подчеркнул эксперт, Москва сможет в начале кампании обеспечить весьма надежную защиту Калининградской области от атак противника.
Но в итоге Россия, согласно прогнозам автора, не выдержит натиск противника и потеряет эксклав, в первую очередь, за счет наращивания сухопутных военных группировок США и Польши в регионе. Эксперт отвел силам НАТО на прорыв ПВО Калининградской области примерно две недели. Еще две недели, по его мнению, потребуется на удержание захваченных позиций до прибытия дополнительной поддержки.
Автор отвел военно-морским силам меньшую роль по сравнению с авиацией и сухопутными войсками. Как полагает эксперт, флот военно-политического блока в Балтийском регионе по численности превосходит российский, но в действительности сталкивается с проблемами в обслуживании. При наступлении войны, по его словам, он будет вынужден столкнуться с «русскими минами» и ракетами.
Как полагает автор, после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием. Он отметил, что ситуация не получит продолжения до реального применения такого оружия, а завершение конфликта при определенных условиях может повлечь за собой «меры по спасению лица» - «ослабление санкций, возвращение [России] демилитаризованного Калининграда, возможное включение Белоруссии в состав Российской Федерации или [какие-то] уступки русским этническим меньшинствам».
Кристина Сизова