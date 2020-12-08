Ответ на усиление НАТО: в Калиниградской области сформирована новая дивизия

Балтийский флот формирует новую дивизию в ответ на наращивание войск НАТО

Москва ответит на действия НАТО на границе с Калининградской областью, предупреждают российские военные. В РФ обращают внимание на усиление присутствия военно-политического блока в этом регионе. Возможный конфликт в этом регионе ранее неоднократно прогнозировали эксперты и СМИ.

Руководство российских Вооруженных сил принимает меры в ответ на наращивание сил Североатлантического альянса на границе с Калининградской областью, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

В числе таких мер он обозначил формирование дивизии с мотострелковыми, артиллерийским и танковым полками.

«В ответ на эту угрозу руководство Вооруженных сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота», - сообщил Носатов газете «Красная звезда».

Командующий флотом объяснил такое укрепление прежде всего наращиванием сил НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области. Он уточнил, что к границам стянули одну бронетанковую, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, другие ударные части и подразделения войск Североатлантического альянса.

В средине прошлого месяца вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин заявил «Известиям», что в случае агрессии военно-политического блока в Калининградской области Россия «выключит» вражеские системы управления в Польше, Прибалтике и над акваторией Балтийского моря.

В таком случае, как он отметил, будут созданы условия, при которых противник не способен оценивать оперативную и тактическую информацию.

«Средства радиоэлектронной борьбы защитят большое пространство и, кроме того, будут действовать вглубь территории наших противников», - уточнил эксперт.

В конце октября старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер заявил, что потенциальный военный конфликт между РФ и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

Как полагает автор, в начале военного конфликта Москва попытается изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также будет стремиться защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. При этом наиболее удобный сухопутный путь к Калининградской области, по его словам, - через Белоруссию и Польшу.

Признавая большую силу российских сухопутных войск, автор указал на ее отставание от стран Североатлантического альянса в области военной авиации. При этом за счет собственных развитых средств противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) и недостаточного количества находящихся в регионе на боевом дежурстве самолетов стран альянса, как подчеркнул эксперт, Москва сможет в начале кампании обеспечить весьма надежную защиту Калининградской области от атак противника.

Но в итоге Россия, согласно прогнозам автора, не выдержит натиск противника и потеряет эксклав, в первую очередь, за счет наращивания сухопутных военных группировок США и Польши в регионе. Эксперт отвел силам НАТО на прорыв ПВО Калининградской области примерно две недели. Еще две недели, по его мнению, потребуется на удержание захваченных позиций до прибытия дополнительной поддержки.

Текущую неспособность альянса реализовать кампанию в указанные сроки специалист связал с «вероятной реинтеграцией прибалтийских стран в Российскую Федерацию» и проверкой НАТО на «сплоченность».

Автор отвел военно-морским силам меньшую роль по сравнению с авиацией и сухопутными войсками. Как полагает эксперт, флот военно-политического блока в Балтийском регионе по численности превосходит российский, но в действительности сталкивается с проблемами в обслуживании. При наступлении войны, по его словам, он будет вынужден столкнуться с «русскими минами» и ракетами.

Как полагает автор, после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием. Он отметил, что ситуация не получит продолжения до реального применения такого оружия, а завершение конфликта при определенных условиях может повлечь за собой «меры по спасению лица» - «ослабление санкций, возвращение [России] демилитаризованного Калининграда, возможное включение Белоруссии в состав Российской Федерации или [какие-то] уступки русским этническим меньшинствам».

Кристина Сизова