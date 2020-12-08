Индонезия ведет переговоры по закупке 36 истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 7 декабря. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в телеинтервью 3 декабря заявила о том, что переговоры с Индонезией о покупке 36 истребителей "Рафаль" компании Dassault находятся в продвинутой стадии, хотя контракт еще не подписан.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра, если данный заказ будет реализован, в течение 18 месяцев в его реализации будет задействовано 500 французских компаний (в целом это 7000 рабочих мест).

Агентство напоминает, что Индонезия в течение длительного времени вела переговоры по закупке новых истребителей. Ранее сообщалось, что были подписаны сделки на российские Су-35С и американские F-16V "Вайпер", однако ни один из контрактов так и не вступил в силу. Как сообщало агентство Nikkei Asian Review 12 ноября, министр обороны Индонезии Прабово Субианто в октябре провел более двух недель, встречаясь с потенциальными поставщиками в США, Австрии, Франции и Турции.

Газета La Tribune 3 декабря также сообщила, что П.Субианто встретился с Флоранс Парли 21 октября и в очередной раз подтвердил интерес к истребителям "Рафаль". Источники газеты сообщили, что "индонезийцы хотят действовать очень быстро и даже хотели бы достичь соглашения до конца года, в то время как французские переговорщики запросили дополнительное время на более тщательное завершение соглашения". Ф.Парли и П.Субианто еще раз переговорили по телефону 26 ноября.

La Tribune напоминает, что в начале года, 13 января, между двумя министрами состоялся разговор, который был назван "исключительно плодотворным". В ходе беседы П.Субианто выразил заинтересованность в приобретении 48 истребителей "Рафаль", до четырех подводных лодок "Скорпен" и двух корветов "Говинд". На сегодняшний день Индонезия сократила свои планы и рассматривает возможность приобретения меньшего количества французских вооружений.