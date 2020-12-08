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Российская газета

Китай начал испытания палубного вертолета-беспилотника

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Источник изображения: rg.ru

Первый в Китае морской беспилотный вертолет AR-500B совершил первый полет. Его разработали в государственной компании, производителе авиационной технике - AVIC.

Как сообщает издание Global times, беспилотник успешно совершил свой первый полет на испытательном полигоне в уезде Пояне городского округа Шанжао провинции Цзянси. Во время испытательного полета, который длился около получаса, AR-500B выполнил взлет, висение, маневрирование и посадку.

В Китае планируют использовать беспилотные вертолеты для оснащения небольших кораблей и судов, в том числе и для морских поисково-спасательных операций.

AR-500B имеет максимальный взлетный вес 500 килограммов, полезную нагрузку - 70 килограммов. Его максимальная продолжительность полета - четыре часа, радиус действия - 100 километров. Он в состоянии подняться до четырех тысяч метров.

По словам разработчика, беспилотник сможет летать со скоростью до 140 километров в час.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
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