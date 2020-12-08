Китай начал испытания палубного вертолета-беспилотника

China's latest vessel-borne lightweight helicopter drone is expected to be used onboard smaller vessels including corvettes and coast guard ships for missions like patrol and search and rescue: analysts https://t.co/z6ZwbPrDmq — Global Times (@globaltimesnews) December 3, 2020

Первый в Китае морской беспилотный вертолет AR-500B совершил первый полет. Его разработали в государственной компании, производителе авиационной технике - AVIC.

Как сообщает издание Global times, беспилотник успешно совершил свой первый полет на испытательном полигоне в уезде Пояне городского округа Шанжао провинции Цзянси. Во время испытательного полета, который длился около получаса, AR-500B выполнил взлет, висение, маневрирование и посадку.

В Китае планируют использовать беспилотные вертолеты для оснащения небольших кораблей и судов, в том числе и для морских поисково-спасательных операций.

AR-500B имеет максимальный взлетный вес 500 килограммов, полезную нагрузку - 70 килограммов. Его максимальная продолжительность полета - четыре часа, радиус действия - 100 километров. Он в состоянии подняться до четырех тысяч метров.

По словам разработчика, беспилотник сможет летать со скоростью до 140 километров в час.

Светлана Цыганкова