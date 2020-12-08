На Балтике появилась «Черная дыра»

Подводная лодка Балтийского флота вышла в море для отработки поставленных задач.

Подлодки проекта 877 («Варшавянки») – самые тихие российские субмарины, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность они получили уважительное прозвище «Черная дыра». Субмарины этой серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.

На Балтике «Черная дыра» – дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров». В рамках начавшихся маневров во взаимодействии с кораблями БФ «Дмитров» осуществил выход за тралами. После чего экипаж выполнил самостоятельное форсирование минного заграждения и провел внутрикорабельные учения по различным видам подготовки.

Далее «Дмитров» ждут торпедные стрельбы по надводной и подводной целям, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)