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Военно-промышленный курьер

На Балтике появилась «Черная дыра»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подводная лодка Балтийского флота вышла в море для отработки поставленных задач.

Подлодки проекта 877 («Варшавянки») – самые тихие российские субмарины, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность они получили уважительное прозвище «Черная дыра». Субмарины этой серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.

На Балтике «Черная дыра» – дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров». В рамках начавшихся маневров во взаимодействии с кораблями БФ «Дмитров» осуществил выход за тралами. После чего экипаж выполнил самостоятельное форсирование минного заграждения и провел внутрикорабельные учения по различным видам подготовки.

Далее «Дмитров» ждут торпедные стрельбы по надводной и подводной целям, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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877 Палтус
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