Плавающие танки возвращаются в строй

Минобороны приняло решение о начале закупок самоходных артиллерийских установок «Спрут-СДМ1». По огневым возможностям машины не уступают танкам, при этом способны преодолевать водные преграды и десантироваться парашютным способом. Операции ВДВ, в соединения которых они поступят, будут проходить гораздо эффективнее, отметили эксперты. Кроме того, по словам специалистов, такая техника незаменима на местности, где много водных преград.

Количество заказанных военным ведомством машин пока неизвестно. По словам источников «Известий» в Минобороны, вопрос, в какие соединения и в каком количестве будет поставляться техника, сейчас прорабатывается. Однако принципиальное решение о формировании подразделений самоходных установок уже принято.

Также, по словам собеседников издания, со следующего года в 242-м учебном центре ВДВ начнется подготовка командиров установок «Спрут».

Базовая версия машины — «Спрут-СД» — была принята на вооружение в 2006 году. Ее производили на шасси БМД-4. До конца прошлого десятилетия в войска было поставлено более десятка образцов. Однако в 2010 году руководство Минобороны от техники отказалось. Этому предшествовал инцидент во время парада 9 мая — у одного из «Спрутов» загорелся двигатель сразу после прохода по Красной площади. Первую установку критиковали за неудачную конструкцию и слабое бронирование, защищающее только от пуль.

«Спрут-СДМ1» — принципиально новая техника, унифицированная с новейшей БМД-4М. Для модернизированной машины разработана более мощная защита, которая повысит ее живучесть на поле боя. Изделие полностью интегрировано с цифровой системой управления огнем, благодаря чему не только повысилась точность стрельбы, но и стала возможной стрельба по низколетящим и малоскоростным целям, например вертолетам и беспилотным летательным аппаратам противника.

В арсенале самоходки есть ракета, выстреливаемая через ствол пушки, — она создана на базе «Инвар-М». Кумулятивный заряд расположен в носовой части боеприпаса и обеспечивает преодоление динамической защиты, в том числе выполненной во встроенном варианте. Он непосредственно и поражает цель. Для уничтожения укрепленных инженерных сооружений разработан вариант ракеты с фугасной боевой частью термобарического действия.