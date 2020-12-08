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Плавающие танки возвращаются в строй

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны приняло решение о начале закупок самоходных артиллерийских установок «Спрут-СДМ1». По огневым возможностям машины не уступают танкам, при этом способны преодолевать водные преграды и десантироваться парашютным способом. Операции ВДВ, в соединения которых они поступят, будут проходить гораздо эффективнее, отметили эксперты. Кроме того, по словам специалистов, такая техника незаменима на местности, где много водных преград.

Количество заказанных военным ведомством машин пока неизвестно. По словам источников «Известий» в Минобороны, вопрос, в какие соединения и в каком количестве будет поставляться техника, сейчас прорабатывается. Однако принципиальное решение о формировании подразделений самоходных установок уже принято.

Также, по словам собеседников издания, со следующего года в 242-м учебном центре ВДВ начнется подготовка командиров установок «Спрут».

Базовая версия машины — «Спрут-СД» — была принята на вооружение в 2006 году. Ее производили на шасси БМД-4. До конца прошлого десятилетия в войска было поставлено более десятка образцов. Однако в 2010 году руководство Минобороны от техники отказалось. Этому предшествовал инцидент во время парада 9 мая — у одного из «Спрутов» загорелся двигатель сразу после прохода по Красной площади. Первую установку критиковали за неудачную конструкцию и слабое бронирование, защищающее только от пуль.

«Спрут-СДМ1» — принципиально новая техника, унифицированная с новейшей БМД-4М. Для модернизированной машины разработана более мощная защита, которая повысит ее живучесть на поле боя. Изделие полностью интегрировано с цифровой системой управления огнем, благодаря чему не только повысилась точность стрельбы, но и стала возможной стрельба по низколетящим и малоскоростным целям, например вертолетам и беспилотным летательным аппаратам противника.

В арсенале самоходки есть ракета, выстреливаемая через ствол пушки, — она создана на базе «Инвар-М». Кумулятивный заряд расположен в носовой части боеприпаса и обеспечивает преодоление динамической защиты, в том числе выполненной во встроенном варианте. Он непосредственно и поражает цель. Для уничтожения укрепленных инженерных сооружений разработан вариант ракеты с фугасной боевой частью термобарического действия.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Проекты
БПЛА
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3 комментария
№1
08.12.2020 03:43
Ну вот по 12 ед в ДШБ МП. Их и парашютным способом высаживают и вплаввь.
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№2
08.12.2020 04:29
На Курилы конечно самое то, вторая проблема это ограниченное количество на складах ПТРК и вся надежда на пушку. Плюс возможность взвод ставить в капониры  с разным уклоном дна для зенитной стрельбы с большей в два раза дальностью против 100мм"Бахчи". Наша оптика позволяет вполне распознавать цели на максимальной дальности.
0
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№3
08.12.2020 05:21
Нет, Вы меня не допоняли. Изначально да, я предлагал их ставить в противотанковый дивизион, как батарею вместе с батарей Хризантем, но так как по сути это единственный образец БТТ, который и плавает и десантируется парашютным способом, то я переосмыслив, предложил передать их ДШБ, который могут сбросить в тылы по воздуху (вообще без поддержки техникой, потому что в МП нет техники, которую можно десантировать парашютами), либо классическим способом- вплавь

В результате огневая мощь ДШБ МП возрастет в разы, а противотанковый дивизион МП будет состоять из 12 Хризантем (на этом уже по-моему остановились).

Разведбат МП тоже по сути без техники или техника у них не по предназначению. Им я предлагал придавать 12 БРМ-3К, или более совершенные машины на их основе, но только ни Аргус, потому что он практически лишен вооружения (1 пулемет)
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