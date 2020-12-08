Новая дивизия Балтфлота станет нашим ответом на агрессивные планы НАТО

Руководство Вооруженных сил России принимает меры в ответ на наращивание войск НАТО на границе с Калининградской областью, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

По его словам, среди мер - формирование дивизии с мотострелковыми, артиллерийским и танковым полками.

«В ответ на эту угрозу руководство Вооруженных Сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота», - сказал Носатов газете «Красная звезда».

По словам командующего флотом, укрепление «прежде всего обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области». К границам стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, другие ударные части и подразделения войск НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено усиливать присутствие в Черноморском регионе. Этот вопрос обсуждался главами министерств иностранных дел стран альянса.