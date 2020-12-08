Разведка признала Байдена своим

Члены переходной команды Джозефа Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, будут получать брифинги от разведывательных служб Пентагона.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей американского министерства обороны. «Они встречаются с разведывательными службами министерства обороны в понедельник и вторник на этой неделе», - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Отмечается, что всего на эту неделю запланировано 47 встреч с переходной командой Байдена, в том числе с заместителем министра обороны Дэвидом Норквистом и начальниками военных служб. Все встречи в связи пандемией Covid-19 и предпочтениями штаба Байдена пройдут в онлайн-формате.

Ранее СМИ сообщали, что переходному штабу Байдена заблокировали доступ к структурам военной разведки, сославшись на процессуальные вопросы. Минобороны США опровергло заявление об том. По словам чиновников Минобороны, члены переходной команды Байдена связались непосредственно с разведывательными службами Пентагона, что было нарушением соглашения о переходе, согласованного со штабом Байдена.

Представители ведомства также заявили, что брифинги между представителями разведки Минобороны и переходной командой Байдена на этой неделе были запланированы до того, как появились сообщения СМИ об отказе Пентагона в доступе к структурам военной разведки, сообщает Eadaily.