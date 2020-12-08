Китай провел летные испытания своего первого беспилотного палубного вертолета

КНР провела первые летные испытания беспилотного палубного вертолета AR-500B. Такой аппарат может существенно расширить возможности флота по части разведки и наблюдения.

Разработанный корпорацией AVIC беспилотный палубный вертолет AR-500B совершил первый полет 27 ноября этого года. Во время теста, который длился около получаса, вертолет испытали взлетом, висением, маневрированием и посадкой.

Предполагается, что такая машина сможет решать целый ряд задач, включая разведку и проведение поисково-спасательных миссий.

Вертолет обладает важным преимуществом перед более крупными и тяжелыми пилотируемыми винтокрылыми машинами. Его можно без труда применять с борта самых разных кораблей и судов, включая небольшие корветы.

AR-500B имеет максимальный взлетный вес 500 килограммов и способен перевозить полезную нагрузку в 70 килограммов. Продолжительность полета составляет до четырех часов. Машина может летать со скоростью 140 километров в час. Потолок AR-500B — 4000 метров.

AR-500B Источник изображения: AVIC

Напомним, в июле стало известно о начале ходовых испытаний одного из самых больших китайских кораблей — головного УДК проекта 075.