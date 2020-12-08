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Naked Science

Китай провел летные испытания своего первого беспилотного палубного вертолета

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AR-500B
AR-500B.
Источник изображения: AVIC

КНР провела первые летные испытания беспилотного палубного вертолета AR-500B. Такой аппарат может существенно расширить возможности флота по части разведки и наблюдения.

Разработанный корпорацией AVIC беспилотный палубный вертолет AR-500B совершил первый полет 27 ноября этого года. Во время теста, который длился около получаса, вертолет испытали взлетом, висением, маневрированием и посадкой.

Предполагается, что такая машина сможет решать целый ряд задач, включая разведку и проведение поисково-спасательных миссий.

Вертолет обладает важным преимуществом перед более крупными и тяжелыми пилотируемыми винтокрылыми машинами. Его можно без труда применять с борта самых разных кораблей и судов, включая небольшие корветы.

AR-500B имеет максимальный взлетный вес 500 килограммов и способен перевозить полезную нагрузку в 70 килограммов. Продолжительность полета составляет до четырех часов. Машина может летать со скоростью 140 километров в час. Потолок AR-500B — 4000 метров.

AR-500B

Источник изображения: AVIC

Напомним, в июле стало известно о начале ходовых испытаний одного из самых больших китайских кораблей — головного УДК проекта 075.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
AVIC
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