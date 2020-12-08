Капсула с уникальными образцами астероидного грунта вернулась на Землю

Японский зонд «Хаябуса-2» прицельно и точно сбросил капсулу с образцами вещества, которые в прошлом году собрал на астероиде Рюгу, — и отправился в полет к следующей цели.

Японский космический аппарат «Хаябуса-2» стартовал в 2014 году и в 2018-м прибыл к цели — астероиду (162173) Рюгу. За 2019 год он собрал образцы его вещества и в ноябре направился в обратный путь. 5 декабря 2020-го зонд преодолел около 300 миллионов километров и, проходя на высоте 220 тысяч километров, отправил к Земле капсулу с образцами грунта. На высоте около 10 километров она раскрыла парашюты и совершила посадку в австралийской пустыне, на испытательном полигоне Вумера.

Еще в полете капсула включила радиомаячок, и спустя пару часов сотрудники космического полигона и дожидавшиеся встречи работники Японского космического агентства (JAXA) обнаружили бесценный груз. Об этом тут же сообщил официальный твиттер-аккаунт JAXA. За пролетом зонда наблюдал и японский астронавт Соити Ногути, который сейчас работает на борту МКС. В своем микроблоге он написал: «Только что заметил «Хаябуса-2». <…> К сожалению, недостаточно ярко для ручной фотокамеры, но видеть его было потрясающе».

©JAXA

Теперь специалисты JAXA должны убедиться в целостности капсулы, прежде чем отправить ее, не нарушая герметичности, в Японию для вскрытия и исследований. Уникальность образцов в том, что их собрали не только с поверхности астероида, но и с более глубоких слоев, поднятых небольшим взрывом, который устроил «Хаябуса-2». Ожидается, что грунт, слабо затронутый воздействием высокоэнергетических частиц и другими факторами открытого космоса, может содержать интересные вещества, включая органические.

Стоит добавить, что для самого аппарата «Хаябуса-2» сброс капсулы — далеко не конец миссии. Теперь зонд неторопливо направляется к небольшим околоземным астероидам 2001CC21 и 1998KY26: до первого он должен добраться только в 2026 году, а до второго — в 2031-м, чтобы облететь и впервые рассмотреть их вблизи.