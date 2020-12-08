The National Interest (США): военно-морские учения НАТО как очередное предупреждение России

США продолжают бряцать оружием в непосредственной близости от российских границ. Речь идет о масштабных учениях стран НАТО в Черном море. Все это происходит на фоне непрекращающихся обвинений со стороны альянса в адрес Москвы в милитаризации региона.

Военные учения в Черном море показывают, что НАТО следит за деятельностью России

Противолодочные самолеты, средства ведения разведки и американский эсминец с мощным вооружением недавно вместе с союзниками провели боевые учения и выполнили ряд задач по противовоздушной обороне на Черном море. Учения в очередной раз показали, что несмотря на то внимание, которое в настоящее время уделяется потенциальной китайской угрозе в Тихом океане, сдерживание России остается важным приоритетом для Америки и ее партнеров.

Эсминец типа "Арли Берк" "Дональд Кук", базирующийся в испанской Роте, недавно провел учения ПВО совместно с авиационным командованием Организации Североатлантического договора. Затем, как сообщают ВМС США, этот корабль зашел для заправки топливом и на День благодарения в болгарскую Варну.

Говоря о важности сдерживания в этом регионе, ВМС отметили: "Военно-морские силы США часто действуют в Черном море совместно с союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира обеспечить стабильность и процветание в черноморском регионе, сдерживая агрессивные силы, которые в своих целях стремятся к дестабилизации".

"Дональд Кук" действовал совместно с американскими самолетами P-8A, канадскими CF-188 и натовскими машинами ДРЛО Е3А в рамках скоординированных усилий по сбору и обмену разведывательными данными, осуществлению связи и сетевого взаимодействия разных средств обнаружения ПВО.

Налаживание взаимодействия между противолодочными самолетами, средствами авиационной разведки и эсминцами ВМС предназначено для того, чтобы обеспечить НАТО новыми тактическими вариантами действий по отслеживанию русских подводных лодок и других действий России на море.

Самолет Р-8 "Посейдон", работающий в тандеме с американскими подводными лодками, способен вести эффективную охоту за русскими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, а это относится к сфере учений ПВО. Например, российские подводные лодки наверняка могут производить пуски крылатых ракет типа "Томагавк", подвергая опасности территории союзников США с моря. Это ставит новые задачи перед силами ПВО.

Скорость P-8, составляющая 900 километров в час, значительно выше, чем у самолета Р-3 "Орион", который он заменяет. Кроме того, он может находиться в воздухе 10 часов, а дальность его полета составляет 1 900 километров. У этого самолета имеется шесть дополнительных топливных баков, которые позволяют ему вести поиск на обширных океанских просторах и проводить больше времени в поиске, патрулируя районы повышенной опасности. Увеличение времени полета вкупе с повышением скорости позволяет "Посейдону" увеличивать зону поиска скрытных русских субмарин. "Посейдон" может обнаруживать подводные лодки, когда они всплывают на поверхность для производства ракетных пусков. Самолет вооружен ракетами "Гарпун", торпедами, а также имеет 129 радиогидроакустических буев, которые он сбрасывает с парашютом. Такое сочетание боевых средств дает "Посейдону" возможность отслеживать, атаковать и уничтожать подводные лодки противника на различных неизвестных глубинах. Р-8 следит за целями при помощи поисковой РЛС AN/APY-10 и оптико-электронной / инфракрасной камеры серии MX.

Охотники за подводными лодками также готовы к сетевому взаимодействию с наземными и надводными средствами, чтобы координировать свои действия с оружием эсминцев. Например, новая морская версия ракеты "Томагавк" при пуске с палубы эсминца может наносить удары по движущимся кораблям противника, если беспилотный летательный аппарат или самолет системы ДРЛО обнаружит вражескую цель. Выполняя задачи по поиску подводных лодок, "Посейдон" может использовать РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, РЛС с синтезированным раскрывом антенны и индикатор наземных движущийся целей.

Крис Осборн (Kris Osborn)