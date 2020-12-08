Войти
ТАСС

Путин поздравил курсантов Военной академии РВСН им. Петра Великого с 200-летием учреждения

346
0
0
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

За годы своей деятельности она внесла огромный вклад в развитие науки, отметил президент РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил постоянный состав, слушателей, курсантов, выпускников и ветеранов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого с 200-летием учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"В богатой истории академии немало ярких, героических страниц. За годы своей деятельности она внесла огромный вклад в развитие науки, высшего военного и технического образования в России. Взрастила не одно поколение талантливых выпускников, которых во все времена отличали профессионализм, верность Присяге и ратному долгу, стойкость и мужество", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что именно воспитанники академии стали основой офицерского корпуса стратегических ядерных сил РФ, способствовали достижению ракетно-ядерного паритета, обеспечению обороноспособности и национальной безопасности страны, а также многое сделали для совершенствования вооружения и военной техники, освоения космоса.

"Важно, что нынешний коллектив бережно хранит и развивает уникальное научное, творческое, ратное наследие своих предшественников. Сегодня Военная академия РВСН имени Петра Великого по праву считается крупным, авторитетным образовательным и научным центром, где широко используются передовые информационные технологии и инновационные педагогические методики, проводится серьезная исследовательская работа", - добавил Путин.

Об академии

Вуз ведет свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого 7 декабря 1820 года в Санкт-Петербурге по указу Великого князя Михаила Павловича Романова. В 1997 году главное учебное заседание РВСН было реорганизовано в Военную академию РВСН имени Петра Великого.

Академия считается одной из основоположниц высшего военного и технического образования в России. В ее стенах зародились и получили развитие ряд военно-технических направлений, впоследствии оформившихся в шесть самостоятельных военных учебных заведений, три факультета и пять военных кафедр в гражданских вузах страны.

Сейчас на базе академии создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров командного и инженерного профилей. Курсанты и слушатели проходят обучение на современных комплексах стратегического значения, в том числе ракетных комплексах "Ярс", "Сармат" и "Авангард". В академии работают более 20 военно-специальных научных школ, охватывающих основные направления исследований в интересах обеспечения развития вооруженных сил, в первую очередь - РВСН и Космических войск, совершенствования вооружения и военной техники, способов их применения, а также поддержания боевой готовности войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ИТ
Ядерный щит
Похожие новости
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
19.12.2016
Ракетные войска стратегического назначения. Досье
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
29.10.2014
Нагромождение абсурда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»