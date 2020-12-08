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ТАСС

Путин поздравил курсантов Михайловской военной артиллерийской академии с ее 200-летием

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Курсанты
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.
Источник изображения: Игорь Руссак / РИА Новости

Академия вносит поистине уникальный вклад в развитие военной науки, отметил президент РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил постоянный состав, слушателей, курсантов, выпускников и ветеранов Михайловской военной артиллерийской академии с ее 200-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Сегодня, продолжая эти исторические, патриотические традиции, академия вносит поистине уникальный вклад в развитие военной науки, в подготовку высококвалифицированных командных и инженерных кадров для Вооруженных сил Российской Федерации, Пограничных войск, войск Национальной гвардии, для государств - участников ОДКБ и других стран", - отметил президент.

По словам главы государства, за прошедшее время академия прошла достойный путь, выросла в крупный образовательный и научный центр. "Вы по праву можете гордиться многими поколениями профессоров и преподавателей родного вуза и его выпускниками, среди которых - известные ученые, военные и гражданские специалисты, видные государственные и общественные деятели. И, конечно, блестящая плеяда полководцев и офицеров, прославленных георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза и России. Три ордена на Боевом знамени академии - это признание ратных заслуг, свидетельство отваги и беспримерного мужества "михайловцев", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что личный состав Михайловской военной артиллерийской академии будет и впредь с честью решать поставленные задачи на благо страны.

Михайловская военная артиллерийская академия является сегодня единственной образовательной организацией высшего образования в России, осуществляющей подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии. За двухвековую историю академия выпустила свыше 90 тыс. артиллеристов и ракетчиков. Среди них 257 георгиевских кавалеров, 95 Героев Советского Союза, пять Героев Российской Федерации, маршалы Советского Союза и артиллерии, генералы, а также деятели науки и культуры, достигшие мировой известности в областях, не связанных с военной службой.

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