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Интерфакс-АВН

Турция расплатилась за С-400

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Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС
Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС.
Источник изображения: defensenews.com

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Турция выплатила РФ все средства за поставку систем противовоздушной обороны С-400, контракт закрыт, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства",- заявил Чемезов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он заявил, что перспективы развития военно-технического сотрудничества с Анкарой есть.

"Перспективы, конечно, есть. Этот контракт был уникальный, потому что он был реализован в страну НАТО. Ведем переговоры с турецкими партнерами и по другой технике, перспективы есть",- сказал Чемезов

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, часть контракта была оформлена в кредит, сообщал ранее Чемезов.

Официально сообщалось, что первый контракт предполагает опцион на поставку Турции дополнительной партии С-400.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в марте в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

16 октября стало известно, что Анкара успешно испытала системы С-400.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.

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