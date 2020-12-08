Сам целится: что умеет искусственный интеллект танка "Армата"

Серийные поставки танка Т-14 "Армата" начнутся в 2021 году. Беспилотная версия машины в серию не пойдет, хотя искусственному интеллекту танка доверены важные миссии - например, наведение оружия.

- Серийные поставки Т-14 начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе он станет основным танком российской армии, - рассказал "Интерфаксу" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Беспилотная версия машины существует, но останется опытным образцом для отработки новых технологий. "Платформа "Армата" используется в основном как управляемая экипажем техника", - сообщил Чемезов.

Тем не менее даже с экипажем в Т-14 есть работа для искусственного интеллекта. Ему поручено, к примеру, наведение пушки.

- Экипажу нет нужды прицеливаться - достаточно указать направление к цели, дальше автоматика все сделает сама: определит точное расстояние до цели и наведет на нее орудие. Для этого в машине используются элементы искусственного интеллекта, - пояснил глава "Ростеха".

Танк Т-14 "Армата" - первая в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Главным ее отличием от классических танков является необитаемая башня и дистанционно управляемое вооружение. Сейчас Т-14 проходит испытания в войсках. Первой новую технику получит гвардейская танковая армия в Подмосковье.

Антон Валагин