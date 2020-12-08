Войти
Российская газета

Сам целится: что умеет искусственный интеллект танка "Армата"

398
0
0
Источник изображения: rg.ru

Серийные поставки танка Т-14 "Армата" начнутся в 2021 году. Беспилотная версия машины в серию не пойдет, хотя искусственному интеллекту танка доверены важные миссии - например, наведение оружия.

- Серийные поставки Т-14 начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе он станет основным танком российской армии, - рассказал "Интерфаксу" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Беспилотная версия машины существует, но останется опытным образцом для отработки новых технологий. "Платформа "Армата" используется в основном как управляемая экипажем техника", - сообщил Чемезов.

Тем не менее даже с экипажем в Т-14 есть работа для искусственного интеллекта. Ему поручено, к примеру, наведение пушки.

- Экипажу нет нужды прицеливаться - достаточно указать направление к цели, дальше автоматика все сделает сама: определит точное расстояние до цели и наведет на нее орудие. Для этого в машине используются элементы искусственного интеллекта, - пояснил глава "Ростеха".

Танк Т-14 "Армата" - первая в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Главным ее отличием от классических танков является необитаемая башня и дистанционно управляемое вооружение. Сейчас Т-14 проходит испытания в войсках. Первой новую технику получит гвардейская танковая армия в Подмосковье.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
AI
Похожие новости
08.12.2020
Беспилотная "Армата" не будет производиться серийно
08.12.2020
Серийные поставки танка "Армата" в войска начнутся в 2021 году
02.09.2020
«Оборонка» обороне
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»