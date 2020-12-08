ЦАМТО, 7 декабря. НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

"Натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе. Речь идет о европейском сегменте "ЕвроПРО". Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь – речь об объектах государственного, военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", – сказал Р.Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в воскресенье.

По словам начальника управления генштаба, в последние годы особое внимание странами НАТО уделяется организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий сопредельных Белоруссии государств. При этом, как указал Р.Косыгин, акцент делается на развитие объектов военной инфраструктуры, обеспечивающей прием и размещение группировок войск НАТО, отмечает агентство.

Кроме того, он обратил внимание, что в планах польского военно-политического руководства – "в ближайшие пять лет увеличить численность со 110 тыс. до 200 тыс. военнослужащих". При этом, как констатировал начальник управления генштаба республики, в настоящее время в Польше формируется 18-я дивизия, и это еще одна "дополнительная дивизия", которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Белоруссии.

Р.Косыгин добавил, что примерно по такому же пути, по увеличению численности своих национальных вооруженных сил, идут Литва, Латвия, численность ВС которых за последние годы увеличилась практически в два раза, передает "РИА Новости".