В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками

ЦАМТО, 7 декабря. Российские предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"С ноября ведется разработка беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора, который будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны", – отметил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что работы по комплексу "инициированы на основе анализа опыта последних локальных конфликтов, который показывает возросшую роль ударных беспилотников". Разработка, по словам собеседника агентства, ведется на основе имеющегося задела, поэтому комплекс будет создан в кратчайшие сроки.

В настоящее время на вооружении российской армии состоят в основном разведывательные беспилотники ("Орлан-10", "Леер" и другие). Отчасти ударными позиционируются разработки группы "Кронштадт" – "Орион" (первый серийный контракт подписан в 2020 году) и КБ "Луч" – "Корсар" (пока не законтрактован). Кроме того, Вооруженные силы располагают малоразмерными дронами-камикадзе "Куб и "Ланцет".

Что касается тяжелых ударных беспилотников, то, несмотря на давно идущие работы в данном направлении, серийные образцы пока не готовы. Наиболее известные отечественные проекты данного класса – "Охотник" (ОКБ Сухого, масса 20 тонн), "Гром" (группа "Кроштадт", 7 тонн) и "Альтиус" (Уральский завод гражданской авиации, масса 5 тонн).

В ходе обострения нагорно-карабахского конфликта в сентябре-ноябре этого года активно применялись различные виды беспилотников, в том числе разведывательные аппараты, обеспечившие целеуказание, ударные аппараты, а также дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы). Специфику боевых действий в Карабахе эксперты и СМИ охарактеризовали термином "война дронов".

Ударные беспилотники и дроны-камикадзе активно применялись в последние годы и в других регионах. В Сирии террористы неоднократно пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью самоделок, однако все атаки были отражены системой ПВО. Между тем, в сентябре 2019 года Саудовская Аравия лишилась миллионов баррелей нефти после атаки дронов на месторождение Хураис. В результате налета всего десятка беспилотников на заводе вспыхнули пожары, в течение двух недель добыча нефти была сокращена вдвое, отмечает "РИА Новости".