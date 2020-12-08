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Российская газета

В США высоко оценили российские машины поддержки танков "Терминатор"

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Источник изображения: rg.ru

Поступившие в опытно-боевую эксплуатацию боевые машины поддержки танков "Терминатор" привлекли внимание военных экспертов США. По мнению аналитиков, один БМПТ на поле боя сможет заменить до 40 пехотинцев и шесть легких бронемашин.

Американское издание Defense News, акцентировало внимание, что перед поступлением в российские танковые войска "Терминатор" прошел тестирование в ходе боевых действий в Сирии. Полученный на Ближнем Востоке боевой опыт "развеял сомнения генералов в ее принятии на вооружение российской армии и повысил экспортный потенциал машины".

Отметим, что "Терминатор" имеет мощный комплекс вооружения: две 30-миллиметровые автоматические пушки, спаренный с ними 7,62-мм пулеметами, два 30-мм автоматических гранатомета и две пусковые установки управляемых противотанковых ракет "Атака-Т".

Система управления огнем позволяет вести боевые действия днем, ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трех операторов позволяет быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу несколько целей в секторе 360 градусов. Созданный на платформе танка Т-90 "Терминатор" развивает скорость до 60 километров в час и управляется экипажем из пяти человек.

Первые восемь "Терминаторов" поступили на вооружение в Витебско-Новгородскую дважды Краснознаменную танковую дивизию.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
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