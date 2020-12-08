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Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»

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Источник изображения: Кадр: ItZlatmash / YouTube

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвастался в Twitter травматическим пистолетом-пулеметом, который выпускает дочернее предприятие госкорпорации.

Рогозин опубликовал ролик с краткой презентацией ПСТ-С «Капрал», созданном на основе ПП-91 «Кедр». Выпуском травматической версии стрелкового оружия занимается Златоустовский машиностроительный завод (АО «Златмаш»). В России «Капрал» принят на вооружение ведомственной охраны и разрешен к использованию частными охранными структурами.

«Предприятия «Роскосмоса» производят не только ракетно-космическую технику. Мы производим широкий спектр энергетического оборудования, медтехнику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование и многое другое», — написал Рогозин.

В конце ноября Рогозин в Facebook рассказал о «боевом» отличии «Роскосмоса» от НАСА. По его словам, «Роскосмос» занимается не только вопросами, связанным с Международной космической станцией (МКС) и лунной программой. Он пояснил, что корпорация — это также «производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения — наземного, морского и воздушного базирования».

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Страны
Россия
Продукция
ПП-91
Компании
NASA
Златмаш
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
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