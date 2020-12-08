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Военно-промышленный курьер

Экспортный показатель продажи российского оружия может достичь 13 млрд долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Рособоронэкспорт за 11 месяцев 2020 года экспортировал вооружений почти на $10 млрд, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«На сегодняшний день уже около $10 млрд, и я думаю, что до конца декабря мы достигнем плановых показателей. Как правило, максимальное количество отгрузок идёт в конце года», - цитирует его РИА Новости.

По словам Чемезова, за оставшееся в 2020 году время планируется достичь показателя $12,8 млрд.

«Небольшое снижение спроса было, и оно связано с тем, что наши партнёры были вынуждены отозвать часть средств из оборонного бюджета на борьбу с коронавирусом», - пояснил он.

Как ранее рассказал Чемезов, российская система зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500 «Прометей» не будет поставляться на экспорт, пока не поступит в армию России.

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Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
С-500
Компании
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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