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«Ростех» инициировал работу над созданием легкого истребителя 5-го поколения

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: vpk-news.ru

«Ростех» на собственные средства ведет разработку концепции легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Действительно, прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. По замыслу это может быть универсальная платформа, в пилотируемом и беспилотном вариантах. Прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу», - заявил Чемезов.

Он отметил, что эта тема интересна с точки зрения продвижения такого самолета на экспорт.

«Пока мы это делаем инициативно без средств бюджета. Минобороны никаких заказов не делало. Тем не менее, мы считаем, что это перспективный самолет и рассматриваем, в том числе различные варианты кооперации с зарубежными партнерами», - сказал глава «Ростеха».

«Хотя Минобороны может закупить этот самолет и для своих нужд. Естественно, если решение будет принято, его надо будет доработать для внутреннего облика, необходимого Минобороны», - добавил Чемезов.

Интерфакс напоминает, что в феврале 2017 года Чемезов сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут совместно заниматься разработкой легкого истребителя пятого поколения. По его словам, самолет может быть создан на базе МиГ-29, работы начнутся с 2018 года и займут около 7-8 лет.

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Истребитель 5 поколения
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