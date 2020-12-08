«Самая сильнейшая армия в Европе» и деградирующая оборонка

Киев не намерен сокращать расходы на нужды вооружённых сил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее он неоднократно обещал, что ВСУ продолжат получать финансирование в приоритетном порядке, несмотря на экономические трудности. В офисе Зеленского называют украинскую армию «одной из сильнейших в Европе».

Однако, как отмечают эксперты, такая точка зрения не соответствует действительности, несмотря на высокие военные расходы. По мнению аналитиков, основная проблема Киева в этой сфере - деградирующий оборонный сектор.

Между тем 6 декабря спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на пресс-брифинге сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год запланировано небольшое уменьшение расходов на оборону по сравнению с 2020-м.

«Меня это тоже смущает, потому что я уверен, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (ВВП. — RT)», — сказал Разумков.

Как отметил Разумков, первоначальный проект бюджета предусматривал дефицит госбюджета Украины и составлял 6% ВВП, но после доработки его удалось снизить до 5,5%. Тем не менее спикер Рады отметил, что парламентарии уже обратились в Министерство финансов и пытаются найти дополнительные средства, чтобы не сокращать финансирование оборонного сектора.